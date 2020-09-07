Франков: У цій же групі росслабонів не дано

Збірній України не вистачає ресурсу на другий матч в спарці.

Про це заявив фахівець В'ячеслав Шевчук.

"Насправді, нічого нового: збірній України все так же не вистачає ресурсу на другий матч в спарці. Коли вдається вирішити, щоб це був Люксембург, ми насилу, але справляємося. У цій же групі росслабонів не дано, і ось тут питання - а чи не стало це якоюсь несподіванкою, що не привиділося деяким українським умам, що ми і можемо?!

Повторюся: нічого нового, просто розборки на більш високому рівні. Єдине, не можна не поставити питання - як збірна України з подібною своєю двоматчевою плюшевістю, маємо намір виписуватися в жорстокий графік чемпіонату Європи?!", - зазначив Франков.