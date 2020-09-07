Гравці в середині поля у збірної України практично не вміють відбирати м'яч.

Про це заявив експерт Віктор Леоненко.

"У грі з Іспанією потрібно говорити про грубі помилки. Був непотрібний пенальті, потім Рамос перекинув м'яч через П'ятова. Купа дитячих помилок. Потрібно робити висновки і набиратися досвіду. У нас просто раніше не було таких суперників. Наші гравці в середині поля практично не вміють відбирати м'яч. Маліновський, Зінченко і Марлос гарні в атаці, але не у відборі", - зазначив Леоненко.