Михайличенко повернувся у Динамо

Джерело - dynamo.kiev.ua.
Колишній головний тренер Динамо Олексій Михайличенко після творчої відпустки повернувся на посаду спортивного директора клубу.
Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.
Відзначимо, що дану посаду Михайличенко обіймав з вересня 2013-го року до призначення головним тренером першої команди у серпні 2019-го року.
У липні поточного року Михайличенко пішов у відставку.
Нагадаємо, Попов повернувся в загальну групу Динамо.
Раніше було названо умову, за якої Динамо погодиться продати Супрягу.