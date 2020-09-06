Михайличенко повернувся у Динамо

Олексій Михайличенко повернувся із творчої відпустки

Колишній головний тренер Динамо Олексій Михайличенко після творчої відпустки повернувся на посаду спортивного директора клубу.

Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

Відзначимо, що дану посаду Михайличенко обіймав з вересня 2013-го року до призначення головним тренером першої команди у серпні 2019-го року.

У липні поточного року Михайличенко пішов у відставку.

Нагадаємо, Попов повернувся в загальну групу Динамо.

Раніше було названо умову, за якої Динамо погодиться продати Супрягу.