Іспанські митники три години тримали частину делегації збірної України

Джерело - УАФ.
Делегація національної збірної України по прибуттю до Іспанії мали певні проблеми.
Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
Гравці швидко пройшли паспортний і температурний контроль і відразу ж автобусом відправилися у свій готель.
На цьому пригоди в аеропорту Мадрида для великої кількості делегації тільки почалися.
Відповідні служби аеропорту довго не привозили вантаж з літака, а потім іспанська митниця зажадала детальний опис вмісту кожної сумки і кожного ящика, які привезла з собою на гру збірна України. Просвітити їх на належному обладнанні іспанським митникам було мало: вони вимагали детальної документації на наявний багаж. Треба зауважити, що таких вимог не було ніколи, і їх не було введено навіть під час карантину.
Врешті-решт, так і залишилося незрозумілим, чому митниця тримала вантаж української делегації так довго. Через рентгенівський апарат сумки і ящики так і не просвітили, а після трьох годин маринування в терміналі просто сказали: Можете проходити.
Нагадаємо, Шевченко на матч проти Іспанії взяв 27 гравців. Матч відбудеться сьогодні, 6 вересня.