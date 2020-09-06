 Іспанські митники три години тримали частину делегації збірної України | Футбол | Champion.com.ua
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Іспанські митники три години тримали частину делегації збірної України

Сьогодні 07:18 1117 0
Адміністративний персонал надовго затримали в аеропорту
Іспанські митники три години тримали частину делегації збірної України
#Україна, #Іспанія

Джерело - УАФ.

Делегація національної збірної України по прибуттю до Іспанії мали певні проблеми.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Гравці швидко пройшли паспортний і температурний контроль і відразу ж автобусом відправилися у свій готель.

На цьому пригоди в аеропорту Мадрида для великої кількості делегації тільки почалися.

Відповідні служби аеропорту довго не привозили вантаж з літака, а потім іспанська митниця зажадала детальний опис вмісту кожної сумки і кожного ящика, які привезла з собою на гру збірна України. Просвітити їх на належному обладнанні іспанським митникам було мало: вони вимагали детальної документації на наявний багаж. Треба зауважити, що таких вимог не було ніколи, і їх не було введено навіть під час карантину.

Врешті-решт, так і залишилося незрозумілим, чому митниця тримала вантаж української делегації так довго. Через рентгенівський апарат сумки і ящики так і не просвітили, а після трьох годин маринування в терміналі просто сказали: Можете проходити.

Нагадаємо, Шевченко на матч проти Іспанії взяв 27 гравців. Матч відбудеться сьогодні, 6 вересня.

 

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