Іспанські митники три години тримали частину делегації збірної України

Адміністративний персонал надовго затримали в аеропорту

Джерело - УАФ.

Делегація національної збірної України по прибуттю до Іспанії мали певні проблеми.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Гравці швидко пройшли паспортний і температурний контроль і відразу ж автобусом відправилися у свій готель.

На цьому пригоди в аеропорту Мадрида для великої кількості делегації тільки почалися.

Відповідні служби аеропорту довго не привозили вантаж з літака, а потім іспанська митниця зажадала детальний опис вмісту кожної сумки і кожного ящика, які привезла з собою на гру збірна України. Просвітити їх на належному обладнанні іспанським митникам було мало: вони вимагали детальної документації на наявний багаж. Треба зауважити, що таких вимог не було ніколи, і їх не було введено навіть під час карантину.

Врешті-решт, так і залишилося незрозумілим, чому митниця тримала вантаж української делегації так довго. Через рентгенівський апарат сумки і ящики так і не просвітили, а після трьох годин маринування в терміналі просто сказали: Можете проходити.

Нагадаємо, Шевченко на матч проти Іспанії взяв 27 гравців. Матч відбудеться сьогодні, 6 вересня.