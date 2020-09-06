 Супряга дав згоду на перехід до Болоньї | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Іспанія - Україна: анонс і прогноз матчу Ліги Націй
Вчора 10:09 2174
Степаненко не зіграє проти Іспанії
Сьогодні 14:09 648
Супряга дав згоду на перехід до Болоньї
Сьогодні 13:15 1914
У львівському Русі стався спалах коронавірусу
Сьогодні 11:33 650
Григорчук - головний тренер солігорського Шахтаря
Вчора 18:40 1011
Гамільтон здобув поул на Гран-прі Італії, Сайнс - третій
Вчора 17:24 2049
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма
Вчора 16:58 8362
Матчі серії плей-оф УХЛ призупинили через коронавірус
Вчора 13:39 1458
Григорчук стане новим тренером солігорського Шахтаря - ЗМІ
Вчора 12:46 1285
Даллас і Вегас вийшли у фінал Західної конференції НХЛ
Вчора 09:43 2016
Блоги
Хороший початок сезону. Півзахисник Металіста 1925 зробив пропозицію своїй дівчині перед матчем
Хороший початок сезону. Півзахисник Металіста 1925 зробив пропозицію своїй дівчині перед матчем Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:27 143
60 років тому Мухаммед Алі виграв Олімпіаду. З'явилося унікальне відео поєдинку
60 років тому Мухаммед Алі виграв Олімпіаду. З'явилося унікальне відео поєдинку Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:02 704
Мо Фара буде пейсмейкером у Лондоні, Болт заразився COVID-19 - подкаст Пейсмейкери
Мо Фара буде пейсмейкером у Лондоні, Болт заразився COVID-19 - подкаст Пейсмейкери Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:20 307
Найболючіша поразка. Як Іспанія розтрощила Україну на чемпіонаті світу 2006
Найболючіша поразка. Як Іспанія розтрощила Україну на чемпіонаті світу 2006 Valeriy Ruchka
Вчора 19:13 1097
Трагічна Олімпіада. 48 років тому стався теракт у Мюнхені
Трагічна Олімпіада. 48 років тому стався теракт у Мюнхені Valeriy Ruchka
Вчора 13:20 915
Про деградацію Коноплянки та чому Україна перемогла Швейцарію
Про деградацію Коноплянки та чому Україна перемогла Швейцарію Valeriy Ruchka
04.09.2020 14:14 4941
Ольга Харлан святкує ювілей! Найзвабливіші фото української чемпіонки
Ольга Харлан святкує ювілей! Найзвабливіші фото української чемпіонки Valeriy Ruchka
04.09.2020 09:19 1386
Маліновський розрядив свою надпотужну гармату, швейцарців врятувала штанга
Маліновський розрядив свою надпотужну гармату, швейцарців врятувала штанга Андрій Твердохліб
04.09.2020 01:58 5098
Гол дня. Зінченко феноменальним ударом приніс перемогу збірній України
Гол дня. Зінченко феноменальним ударом приніс перемогу збірній України Андрій Твердохліб
04.09.2020 01:49 5783
Ярмоленко вишуканим ударом п'ятою забив 38-й гол за збірну України
Ярмоленко вишуканим ударом п'ятою забив 38-й гол за збірну України Андрій Твердохліб
04.09.2020 01:33 1573
Брутальний, сильний і потужний: Володимир Кличко став моделлю на Ukrainian Fashion Week
Брутальний, сильний і потужний: Володимир Кличко став моделлю на Ukrainian Fashion Week Андрій Твердохліб
03.09.2020 17:39 1305
Відео дня. 15 років тому збірна України пробилися на чемпіонат світу
Відео дня. 15 років тому збірна України пробилися на чемпіонат світу Андрій Твердохліб
03.09.2020 16:20 1010 1
Як все починалося. 55 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру
Як все починалося. 55 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру Андрій Твердохліб
02.09.2020 22:12 1146
Відео дня. Маленький уболівальник попросив Гвардіолу зателефонувати Мессі
Відео дня. Маленький уболівальник попросив Гвардіолу зателефонувати Мессі Андрій Твердохліб
02.09.2020 21:54 1097
Шахтар у десятці найтитулованіших команд світу XXI сторіччя
Шахтар у десятці найтитулованіших команд світу XXI сторіччя Андрій Твердохліб
02.09.2020 09:59 2589 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:55 Баскетбол Йокич встановив історичний рекорд НБА 34
14:40 Футбол Яя Туре відсторонили від благодійного матчу через порно 347
14:27 Блог Хороший початок сезону. Півзахисник Металіста 1925 зробив пропозицію своїй дівчині перед матчем 151
14:25 Футбол Кристал - Миколаїв 1:2. Огляд матчу 165
14:17 Футбол Іспанія - Україна: Де дивитися матч Ліги націй 338
14:09 Футбол Степаненко не зіграє проти Іспанії 648
13:51 Футбол Маліновський розкритикував працівників іспанського аеропорту за упереджене ставлення 859 1
13:33 Футбол Волинь - Кремінь 2:3. Огляд матчу 406
13:15 Футбол Супряга дав згоду на перехід до Болоньї 1914
12:57 Футбол Траоре залишив збірну Іспанії перед грою з Україною 621
12:41 Формула 1 Команда Формули 1 з наступного сезону змінить назву 641
12:24 Футбол Шевченко визначився із заявкою на матч з Іспанією 1027
12:09 Футбол Дніпро-1 - Інгулець 2:2. Огляд матчу 726
12:02 Блог 60 років тому Мухаммед Алі виграв Олімпіаду. З'явилося унікальне відео поєдинку 706
11:51 Теніс Стали відомі всі учасники 1/8 фіналу US Open 1026
11:33 Футбол У львівському Русі стався спалах коронавірусу 650
11:15 Теніс Визначилися всі учасниці 1/8 фіналу US Open 1332
10:57 Футбол Колос - Динамо 0:1. Огляд матчу 1627
10:41 Хокей Стали відомі всі учасники фіналів Сходу і Заходу плей-оф НХЛ 1189
10:25 Футбол Металіст-1925 - Нива 1:1. Огляд матчу 1051
10:20 Блог Мо Фара буде пейсмейкером у Лондоні, Болт заразився COVID-19 - подкаст Пейсмейкери 309
10:10 Баскетбол Торонто переміг Бостон, Кліпперс програв Денверу. Результати матчів НБА 1097
10:01 Футбол Іспанія - Україна: онлайн-трансляція 3592
10:00 Пряма трансляція Іспанія - Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги Націй. LIVE 1882
09:55 Футбол Зоря - Олександрія 4:0. Огляд матчу 1430

Супряга дав згоду на перехід до Болоньї

Сьогодні 13:15 1914 0
Італійському клубу залишається лише домовитися щодо трансферу з Динамо
Супряга дав згоду на перехід до Болоньї
#Супряга, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Нападник Динамо Владислав Супряга готовий перебратися в італійську Серію А, де на нього претендує Болонья.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Супряга в спілкуванні з представниками Болоньї висловив позитивну думку щодо потенційного переходу до цього клубу.

Відзначається, що угода по переїзду Супряги в Болонью могла б вже бути завершеною, якби власник італійського клубу Джоуї Сапуто виявився готовий задовольнити фінансові вимоги боса Динамо Ігоря Суркіса.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Болонья не готова платити за Супрягу більше 10 мільйонів євро, причому пріоритетним варіантом бачить оренду із зобов'язанням викупу, в той час, як Динамо розраховувало отримати за свого таланта мінімум 15 мільйонів євро, до того ж відразу. У пресі навіть згадувалася можлива компромісна сума угоди - 13 мільйонів євро.

Раніше було названо умову, за якої Динамо погодиться продати Супрягу.

Коментарі ()