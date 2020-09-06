Італійському клубу залишається лише домовитися щодо трансферу з Динамо

Нападник Динамо Владислав Супряга готовий перебратися в італійську Серію А, де на нього претендує Болонья.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Супряга в спілкуванні з представниками Болоньї висловив позитивну думку щодо потенційного переходу до цього клубу.

Відзначається, що угода по переїзду Супряги в Болонью могла б вже бути завершеною, якби власник італійського клубу Джоуї Сапуто виявився готовий задовольнити фінансові вимоги боса Динамо Ігоря Суркіса.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Болонья не готова платити за Супрягу більше 10 мільйонів євро, причому пріоритетним варіантом бачить оренду із зобов'язанням викупу, в той час, як Динамо розраховувало отримати за свого таланта мінімум 15 мільйонів євро, до того ж відразу. У пресі навіть згадувалася можлива компромісна сума угоди - 13 мільйонів євро.

Раніше було названо умову, за якої Динамо погодиться продати Супрягу.