Джерело - Чемпіон.
Захисник Ювентуса Крістіан Ромеро продовжить кар'єру в Аталанті Руслана Маліновського.
Про це повідомляє пресслужба бергамасків.
Клуб з Бергамо орендував 22-річного гравця на два найближчі сезони. Туринці отримають за це два мільйони євро.
З урахуванням бонусів сума трансферу може зрости ще на два мільйони, якщо аргентинець доб'ється певних спортивних результатів.
Також у Аталанти є право викупу Ромеро за 16 мільйонів євро.
Buenos días, Atalantini 🤩 Bienvenido Cristian! 🇦🇷👋🏽#SaturdayVibes with him 💥👉🏽 #WelcomeRomero! 🖤💙#Romero #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/6ObukvY7kf— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 5, 2020
Нагадаємо, три гравці Аталанти здали позитивний тест на COVID-19.
Раніше повідомлялося, що Аталанта не буде продавати Маліновського.