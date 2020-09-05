Контракт підписаний на два роки

Джерело - Чемпіон.

Захисник Ювентуса Крістіан Ромеро продовжить кар'єру в Аталанті Руслана Маліновського.

Про це повідомляє пресслужба бергамасків.

Клуб з Бергамо орендував 22-річного гравця на два найближчі сезони. Туринці отримають за це два мільйони євро.

З урахуванням бонусів сума трансферу може зрости ще на два мільйони, якщо аргентинець доб'ється певних спортивних результатів.

Також у Аталанти є право викупу Ромеро за 16 мільйонів євро.

Нагадаємо, три гравці Аталанти здали позитивний тест на COVID-19.

Раніше повідомлялося, що Аталанта не буде продавати Маліновського.