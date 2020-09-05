 Каштру: Шахтар подарував два голи Олімпіку | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Молодіжна збірна України втратила перемогу над Данією у кваліфікації до Євро-2021
Вчора 20:54 2771
Матчі серії плей-оф УХЛ призупинили через коронавірус
Сьогодні 13:39 360
Григорчук стане новим тренером солігорського Шахтаря - ЗМІ
Сьогодні 12:46 553
Іспанія - Україна: анонс і прогноз матчу Ліги Націй
Сьогодні 10:09 809
Даллас і Вегас вийшли у фінал Західної конференції НХЛ
Сьогодні 09:43 1589
Матч Рух - Шахтар відбудеться з глядачами
Сьогодні 09:26 1882
Нідерланди переграли Польщу, Італія втратила два очки. Результати матчів Ліги націй
Вчора 23:40 1529
Костюк програла Осаці у третьому колі US Open
Вчора 21:50 1204
Циганков залишається найдорожчим гравцем УПЛ
Вчора 21:40 1481
Атлетіко відмовився від трансферу Миколенка
Вчора 19:55 1808
Блоги
Жорсткий прийом в УХЛ. Дісталося і арбітру
Жорсткий прийом в УХЛ. Дісталося і арбітру Valeriy Ruchka
Вчора 14:55 333
Про деградацію Коноплянки та чому Україна перемогла Швейцарію
Про деградацію Коноплянки та чому Україна перемогла Швейцарію Valeriy Ruchka
Вчора 14:14 4382
Ольга Харлан святкує ювілей! Найзвабливіші фото української чемпіонки
Ольга Харлан святкує ювілей! Найзвабливіші фото української чемпіонки Valeriy Ruchka
Вчора 09:19 1284
Маліновський розрядив свою надпотужну гармату, швейцарців врятувала штанга
Маліновський розрядив свою надпотужну гармату, швейцарців врятувала штанга Андрій Твердохліб
Вчора 01:58 4856
Гол дня. Зінченко феноменальним ударом приніс перемогу збірній України
Гол дня. Зінченко феноменальним ударом приніс перемогу збірній України Андрій Твердохліб
Вчора 01:49 5522
Ярмоленко вишуканим ударом п'ятою забив 38-й гол за збірну України
Ярмоленко вишуканим ударом п'ятою забив 38-й гол за збірну України Андрій Твердохліб
Вчора 01:33 1469
Брутальний, сильний і потужний: Володимир Кличко став моделлю на Ukrainian Fashion Week
Брутальний, сильний і потужний: Володимир Кличко став моделлю на Ukrainian Fashion Week Андрій Твердохліб
03.09.2020 17:39 1149
Відео дня. 15 років тому збірна України пробилися на чемпіонат світу
Відео дня. 15 років тому збірна України пробилися на чемпіонат світу Андрій Твердохліб
03.09.2020 16:20 967 1
Як все починалося. 55 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру
Як все починалося. 55 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру Андрій Твердохліб
02.09.2020 22:12 1108
Відео дня. Маленький уболівальник попросив Гвардіолу зателефонувати Мессі
Відео дня. Маленький уболівальник попросив Гвардіолу зателефонувати Мессі Андрій Твердохліб
02.09.2020 21:54 1064
Шахтар у десятці найтитулованіших команд світу XXI сторіччя
Шахтар у десятці найтитулованіших команд світу XXI сторіччя Андрій Твердохліб
02.09.2020 09:59 2521 1
Світоліну назвали росіянкою. Тенісистка відреагувала
Світоліну назвали росіянкою. Тенісистка відреагувала Valeriy Ruchka
01.09.2020 21:11 5843 1
Шеф редактор Чемпіона запропонував змінити фізкульт-прівєт на Слава Україні
Шеф редактор Чемпіона запропонував змінити фізкульт-прівєт на Слава Україні Андрій Твердохліб
01.09.2020 19:07 1996 8
Російська попса на зборах збірної України. Новачки пройшли церемонію посвяти
Російська попса на зборах збірної України. Новачки пройшли церемонію посвяти Valeriy Ruchka
01.09.2020 13:49 2087 2
Про блиск і злидні Кривбасу та чому Динамо зобов'язане проходити АЗ - ТаТоТаке
Про блиск і злидні Кривбасу та чому Динамо зобов'язане проходити АЗ - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
01.09.2020 09:04 751
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:12 Футбол Ерніке: Збірна України доставить нам чимало проблем 81
15:55 Футбол УЄФА спростувала скасування матчу Чехія – Шотландія 220
15:42 Футбол Маріуполь розірвав контракт з півзахисником 227
15:30 Футбол Каштру: Шахтар подарував два голи Олімпіку 813
15:15 Футбол Куман відсторонив Суареса та Відаля від тренувань Барселони 604
14:58 Футбол Енріке остерігається Шевченка 563
14:43 Футбол ПСЖ викупив контракт голкіпера Севільї 476
14:30 Теніс Фізично Костюк вже готова вигравати турніри Grand Slam – експерт 521
14:11 RunNews Рекордсмен України з добового бігу заразився коронавірусом 563
13:57 Футбол Визначилась дата повернення Мессі у Барселону 847 1
13:39 Хокей. УХЛ Матчі серії плей-оф УХЛ призупинили через коронавірус 360
13:20 Блог Трагічна Олімпіада. 48 років тому стався теракт у Мюнхені 253
13:19 Футбол Погба відмовився продовжувати контракт з Манчестер Юнайтед та надіється на повернення у Ювентус 317
13:00 Футбол Шахтар поступився Олімпіку у товариському матчі 1293
12:46 Футбол Григорчук стане новим тренером солігорського Шахтаря - ЗМІ 553
12:32 Теніс Костюк оптимістично попрощалась із US Open 1031
12:18 RunNews Хассан встановила світовий рекорд на етапі Діамантової ліги 926
11:59 Футбол Норвегія - Австрія 1:2. Огляд матчу 1039
11:44 Футбол Арсенал знову орендував Себальоса 995
11:44 Блог Володимир Кличко вийшов на подіум Ukrainian Fashion Week 279
11:31 Футбол Матч Чехії у Лізі націй відмінили через спалах коронавірусу у команді 1154
11:30 Футбол Іспанія - Україна: онлайн-трансляція 1074
11:15 RunNews Британець встановив новий рекорд в годинному бігу 1157
11:05 Блог Історичний матч. 22 роки тому збірна України вперше переграла Росію 1003
10:58 Футбол У новачка Ліверпуля виявили коронавірус 1207

Каштру: Шахтар подарував два голи Олімпіку

Сьогодні 15:30 813 0
Луїш Каштру прокоментував поразку Шахтаря
Каштру: Шахтар подарував два голи Олімпіку
#Шахтар, #Олімпік, #Каштру

Джерело - shakhtar.com.

Шахтар домінував і контролював гру у товариському матчі з Олімпіком.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Луїш Каштру.

"Тренувальний матч має специфічні характеристики для аналізу хлопців, яких не надто часто задіяно протягом сезону. Це гарна нагода їх переглянути. Певно, що координація, коли грає звичний стартовий склад, відрізняється від тієї, що ми побачили сьогодні. Самовіддача була.

У першому таймі ми припустилися двох помилок, які стали фатальними, й подарували суперникові два голи. Натомість другий удався краще: домінували над Олімпіком і контролювали. Загалом це гра для гарного аналізу", - розповів Каштру.

Нагадаємо, Шахтар поступився Олімпіку у товариському матчі.

Коментарі ()