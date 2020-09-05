Шахтар домінував і контролював гру у товариському матчі з Олімпіком.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Луїш Каштру.

"Тренувальний матч має специфічні характеристики для аналізу хлопців, яких не надто часто задіяно протягом сезону. Це гарна нагода їх переглянути. Певно, що координація, коли грає звичний стартовий склад, відрізняється від тієї, що ми побачили сьогодні. Самовіддача була.

У першому таймі ми припустилися двох помилок, які стали фатальними, й подарували суперникові два голи. Натомість другий удався краще: домінували над Олімпіком і контролювали. Загалом це гра для гарного аналізу", - розповів Каштру.