Президент Наполі готовий продати Кулібалі за 90 млн євро

Манчестер Сіті ускладнює переговори по трансферу сенегальського захисника Наполі Каліду Кулібалі.

Про це розповів президент італійського клубу Ауреліо Де Лаурентіс.

"Як ми можемо вести нормальні і спокійні переговори з Манчестер Сіті про продаж Кулібалі? Вони не будуть розмовляти з нами безпосередньо через те, що Жоржиньйо не перейшов до них. Минуло вже два роки.

Кулібалі збирається піти, якщо це дозволить трансферний ринок. Але 90 мільйонів євро нразі ніхто не запропонував. Ми працюємо над підписанням Сократіса Папастатопулоса з Арсенала", - сказав Де Лаурентіс.