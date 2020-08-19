Манчестер Сіті запропонував 70 млн євро за захисника Наполі

Джерело - Еспресо.

Англійський Манчестер Сіті запропонував 70 млн євро за сенегальського захисника італійського Наполі Каліду Кулібалі.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра у twitter.

За його інформацією, Манчестер Сіті домовився з Кулібалі про п'ятирічний контракт із зарплатою 10 млн євро на рік.

Манчестерці готові викласти за 29-річного сенегальця 70 млн євро та бонуси. Неаполітанці вимагають за оборонця 80 млн євро. Переговори між клубами тривають.

Каліду Кулібалі у нинішньому сезоні зіграв за Наполі 34 матчі. Також сенегалець виступав за французький Мец та бельгійський Гент.