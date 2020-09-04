 Мессі заявив, що клаусули в 700 млн немає | Футбол | Champion.com.ua
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Мессі заявив, що клаусули в 700 млн немає

Сьогодні 17:55 212 0
Сторони затіяли юридичний спір
Мессі заявив, що клаусули в 700 млн немає
#Мессі, #Барселона

Джерело - sport.ua.

У п'ятницю адвокати гравця Барселони Ліонеля Мессі випустили офіційну заяву, в якій підкреслили, що клаусула в 700 мільйонів євро, про яку говорить клуб, вже не діє.

Про це повідомляє Marca.

Сторона гравця впевнена, що клаусула перестала працювати після того, як Мессі за рік до завершення контракту офіційно направив клубу лист, де сказав про бажання піти.

Барселона не хоче продавати футболіста і не готова обговорювати трансфер. Керівництво вважає, що ніяких переговорів не буде, поки інший клуб не активує клаусулу в 700 мільйонів.

Сьогодні цю думку підтримала Ла-Ліга. Керівництво чемпіонату у відповідь на заяву юристів Мессі підтвердило, що клаусула в силі і Ліонель не може просто так покинути команду.

У послугах гравця зацікавлені Манчестер Сіті і ПСЖ, але 700 мільйонів вони платити не будуть.

У будь-якому випадку очікується, що сьогодні ввечері Мессі зробить офіційну заяву і підтвердить, що залишиться в команді до середини 2021 року, а потім піде вільним агентом.

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