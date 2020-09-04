 Роналду ризикує пропустити матч з Хорватією | Футбол | Champion.com.ua
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Роналду ризикує пропустити матч з Хорватією

Сьогодні 18:55 514 0
Португальця турбує інфекція в пальці ноги
Роналду ризикує пропустити матч з Хорватією
#Португалія, #Роналду

Джерело - Sport Arena.

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду ризикує пропустити матч першого туру Ліги націй проти Хорватії.

Про це повідомляє Reuters.

За словами головного тренера португальців Фернанду Сантуша, в середу Роналду турбувала інфекція в пальці ноги.

У майбутніх матчах Ліги націй Кріштіану готується забити 100-й гол за збірну: в 164 матчах за Португалію він відрізнявся 99 разів. Сотню голів на рівні збірних забивав тільки іранець Алі Даеї.

Португалія зіграє з Хорватією завтра, 5 вересня. Початок матчу - о 21:45 за київським часом.

Минулий клубний сезон Роналду завершив з 37 голами в 46 матчах Ювентуса у всіх турнірах. Також португалець віддав 7 результативних передач.

Нагадаємо, збірна України здолала Швейцарію у Лізі націй.

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