Роналду ризикує пропустити матч з Хорватією

Джерело - Sport Arena.
Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду ризикує пропустити матч першого туру Ліги націй проти Хорватії.
Про це повідомляє Reuters.
За словами головного тренера португальців Фернанду Сантуша, в середу Роналду турбувала інфекція в пальці ноги.
У майбутніх матчах Ліги націй Кріштіану готується забити 100-й гол за збірну: в 164 матчах за Португалію він відрізнявся 99 разів. Сотню голів на рівні збірних забивав тільки іранець Алі Даеї.
Португалія зіграє з Хорватією завтра, 5 вересня. Початок матчу - о 21:45 за київським часом.
Минулий клубний сезон Роналду завершив з 37 голами в 46 матчах Ювентуса у всіх турнірах. Також португалець віддав 7 результативних передач.
Нагадаємо, збірна України здолала Швейцарію у Лізі націй.