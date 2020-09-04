 Мессі записав офіційну заяву щодо свого перебування у Барселоні | Футбол | Champion.com.ua
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Мессі записав офіційну заяву щодо свого перебування у Барселоні

Сьогодні 16:55 1072 0
Аргентинець оголосить про своє рішення найближчим часом
Мессі записав офіційну заяву щодо свого перебування у Барселоні
#Мессі, #Барселона

Джерело - Чемпіон.

Форвард Барселони і національної збірної Аргентини Ліонель Мессі незабаром повідомить, що залишається в каталонському клубі ще на один сезон.

Про це повідомляє Sphera Sports.

33-річний аргентинець вже записав звернення, воно буде опубліковано найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що Мессі може погодитися дограти до кінця контракту, щоб влітку 2021 року безперешкодно покинути каталонців в статусі вільного агента.

Нагадаємо, відступні за Мессі становлять 700 мільйонів євро. Саме на цій сумі наполягає Барселона, але такі гроші заплатити ніхто не готовий.

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