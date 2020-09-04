Мессі записав офіційну заяву щодо свого перебування у Барселоні

Аргентинець оголосить про своє рішення найближчим часом

Джерело - Чемпіон.

Форвард Барселони і національної збірної Аргентини Ліонель Мессі незабаром повідомить, що залишається в каталонському клубі ще на один сезон.

Про це повідомляє Sphera Sports.

33-річний аргентинець вже записав звернення, воно буде опубліковано найближчим часом.

Leo Messi YA HA GRABADO el comunicado en el que CONFIRMA su continuidad en el Barça, según le consta a fuentes cercanas a Sphera Sports. pic.twitter.com/TyKH7vwNby — Sphera Sports (@SpheraSports) September 4, 2020

Раніше повідомлялося, що Мессі може погодитися дограти до кінця контракту, щоб влітку 2021 року безперешкодно покинути каталонців в статусі вільного агента.

Нагадаємо, відступні за Мессі становлять 700 мільйонів євро. Саме на цій сумі наполягає Барселона, але такі гроші заплатити ніхто не готовий.