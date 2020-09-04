Мессі змінив своє рішення щодо Барселони

Мессі може залишитися у Барселоні

Форвард Барселони Ліонель Мессі може залишитися в каталонському клубі.

Про це повідомляє Marca.

Ситуація з можливим відходом аргентинця може змінитися найближчим часом. Нападник планує поміняти своє рішення і залишитися в "блаугране" ще на один рік.

Передбачається, що основна причина - непохитна позиція Барселони з продажу футболіста. Президент клубу Жозеп Бартомеу не має наміру відпускати Мессі, в зв'язку з чим капітану залишається тільки звернутися в суд для розірвання контракту. Цей варіант не здається гравцеві прийнятним.

Мессі не хоче залишати Барселону" з конфліктом, згадуючи приклад форварда Неймара.

Нагадаємо, Мессі відмовився тренуватися з Барселоною.

Раніше, батько Мессі не зміг домовитися з президентом Барселони.