Барселона близька до домовленості з Депаєм та Вейналдумом

Барселона готує підсилення складу перед стартом Лі-Ліги

Барселона має намір придбати форварда Ліона Мемфіса Депая і хавбека Ліверпуля Джорджіньо Вейналдума.

Про це повідомляє Algemeen Dagblad.

Обидва гравці близькі до домовленості з клубом. Представники Барси спілкувалися з агентами гравців, які зацікавлені в переході в каталонську команду.

При цьому не уточнюється, чи домовилась Барселона із Ліоном та Ліверпулем про умови трансферів.

Контракти обох футболістів з клубами закінчуються влітку 2021 року.

Раніше, Мессі змінив своє рішення щодо Барселони.