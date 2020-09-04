Барселона близька до домовленості з Депаєм та Вейналдумом

Джерело - tribuna.com.
Барселона має намір придбати форварда Ліона Мемфіса Депая і хавбека Ліверпуля Джорджіньо Вейналдума.
Про це повідомляє Algemeen Dagblad.
Обидва гравці близькі до домовленості з клубом. Представники Барси спілкувалися з агентами гравців, які зацікавлені в переході в каталонську команду.
При цьому не уточнюється, чи домовилась Барселона із Ліоном та Ліверпулем про умови трансферів.
Контракти обох футболістів з клубами закінчуються влітку 2021 року.
Раніше, Мессі змінив своє рішення щодо Барселони.