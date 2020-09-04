Зоммер: Не було шансів відбити удар Зінченка

Голкіпер збірної Швейцарії Янн Зоммер нічого не зміг зробити в епізоді з ударом Олександра Зінченка.

Про це розповів сам футболіст

"Як оціните гол Зінченка? Чи був у вас шанс відбити такий удар? Ні. Якщо він хотів так влучити, то вийшло у нього чудово, це треба визнати.

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А перший пропущений гол? Думаю, в 99 випадках з 100 я б впорався з таким ударом. Але сьогодні я впустив м'яч з рук. Моя помилка. Після якої складно було уникнути голу...", - відзначив Зоммер.