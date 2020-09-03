Німеччина втратила перемогу над Іспанією, Україна захопила лідерство. Результати матчів Ліги націй

Джерело - Чемпіон.
У першому турі Ліги націй УЄФА відбулися 9 матчів.
У групі 4 ліги А лідерство захопила збірна України. Німеччина у компенсовані хвилини втратила перемогу над Іспанією - 1:1.
У групі 3 ліги В Росія переграла Сербію, а Угорщина на виїзді з мінімальним рахунком здолала Туреччину. У групі 4 ліги В Ірландія врятувалася від поразки з Болгарією, а Вельс на виїзді переміг Фінляндію.
У групі 3 ліги С обидва матчі завершилися внічию. У групі 1 ліги D Латвія розійшлася миром з Андоррою, а Фарерські острови перемогли Мальту. У господарів голи забивали три різні футболісти з однаковим прізвищем Ольсен.
Німеччина - Іспанія 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 52 Вернер, 1:1 - 90+6 Гая
Голи: 1:0 - 14 Ярмоленко, 1:1 - 41 Сеферович, 2:1 - 68 Зінченко
Ліга В. Група 3
Росія - Сербія 3:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 48 Дзюба (пен), 2:0 - 69 Караваєв, 2:1 - 78 Мітрович, 3:1 - 81 Дзюба
Туреччина – Угорщина 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 80 Собослай
Ліга В. Група 4
Болгарія – Ірландія 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 56 Краєв, 1:1 - 90+3 Даффі
Фінляндія – Вельс 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 80 Мур
Ліга С. Група 3
Молдова - Косово 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 20 Ніколаєску, 1:1 - 71 Бололлі
Словенія - Греція 0:0
Ліга D. Група 1
Фарерські острови - Мальта 3:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 25 Ольсен К., 1:1 - 37 Дегабріеле, 1:2 - 73 Агіус, 2:2 - 87 Ольсен А., 3:2 - 90 Ольсен Б.