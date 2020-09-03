Німеччина втратила перемогу над Іспанією, Україна захопила лідерство. Результати матчів Ліги націй

Стартував розіграш Ліги націй

Джерело - Чемпіон.

У першому турі Ліги націй УЄФА відбулися 9 матчів.

У групі 4 ліги А лідерство захопила збірна України. Німеччина у компенсовані хвилини втратила перемогу над Іспанією - 1:1.

У групі 3 ліги В Росія переграла Сербію, а Угорщина на виїзді з мінімальним рахунком здолала Туреччину. У групі 4 ліги В Ірландія врятувалася від поразки з Болгарією, а Вельс на виїзді переміг Фінляндію.

У групі 3 ліги С обидва матчі завершилися внічию. У групі 1 ліги D Латвія розійшлася миром з Андоррою, а Фарерські острови перемогли Мальту. У господарів голи забивали три різні футболісти з однаковим прізвищем Ольсен.

Ліга націй УЄФА

1 тур, 3 вересня

Ліга А. Група 4

Німеччина - Іспанія 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 52 Вернер, 1:1 - 90+6 Гая

Україна – Швейцарія 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 14 Ярмоленко, 1:1 - 41 Сеферович, 2:1 - 68 Зінченко

Ліга В. Група 3

Росія - Сербія 3:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 Дзюба (пен), 2:0 - 69 Караваєв, 2:1 - 78 Мітрович, 3:1 - 81 Дзюба

Туреччина – Угорщина 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 80 Собослай

Ліга В. Група 4

Болгарія – Ірландія 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 56 Краєв, 1:1 - 90+3 Даффі

Фінляндія – Вельс 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 80 Мур

Ліга С. Група 3

Молдова - Косово 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 20 Ніколаєску, 1:1 - 71 Бололлі

Словенія - Греція 0:0

Ліга D. Група 1

Латвія - Андорра 0:0

Фарерські острови - Мальта 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 25 Ольсен К., 1:1 - 37 Дегабріеле, 1:2 - 73 Агіус, 2:2 - 87 Ольсен А., 3:2 - 90 Ольсен Б.