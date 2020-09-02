Шевченко: Я можу спробувати попрацювати з клубом

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко у майбутньому може спробувати попрацювати з клубом.

Про це заявив сам фахівець.

"У мене зараз є робота, у нас є цілі - це Євро-2020, це Ліга Націй та кваліфікація на чемпіонат світу-2022. Я недавно підписав контракт ще на два роки. Зараз я думаю тільки про те, як добре робити свою роботу тут. У майбутньому в моєму житті можливі зміни, я можу спробувати попрацювати з клубом. Але зараз я зосереджений на збірній", - зазначив Шевченко.