Майбутній суперник Динамо в Лізі чемпіонів зіграв внічию з Гентом

Українські легіонери не були в заявку бельгійського клубу

Джерело - Чемпіон.

Майбутній суперник київського Динамо у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів АЗ з Нідерландів провів контрольний матч з Гентом, з яким кияни також можуть зустрітися в плей-оф раунді ЛЧ.

Гра завершилася з рахунком 1:1, обидва голи були забиті в другому таймі.

У складі бельгійського клубу не було ні Романа Яремчука, ні Ігоря Пластуна, ні Романа Безуса, які викликані в збірну України на матчі Ліги націй.

Контрольний матч

3 вересня

АЗ - Гент 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Нгаде-Нгаджуі, 1:1 - 76 Сугавара