Майбутній суперник Динамо в Лізі чемпіонів зіграв внічию з Гентом

Джерело - Чемпіон.
Майбутній суперник київського Динамо у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів АЗ з Нідерландів провів контрольний матч з Гентом, з яким кияни також можуть зустрітися в плей-оф раунді ЛЧ.
Гра завершилася з рахунком 1:1, обидва голи були забиті в другому таймі.
У складі бельгійського клубу не було ні Романа Яремчука, ні Ігоря Пластуна, ні Романа Безуса, які викликані в збірну України на матчі Ліги націй.
Контрольний матч
3 вересня
АЗ - Гент 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 50 Нгаде-Нгаджуі, 1:1 - 76 Сугавара