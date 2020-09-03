Власники Манчестер Сіті придбали десятий клуб

Компанія прийняла рішення розширюватися

Компанія City Football Group, яка відома по володінню англійською Манчестер Сіті, стала власником французького Труа.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Труа - представник другого французького дивізіону. У минулому сезоні команда фінішувала на четвертому місці в турнірній таблиці.

На цей час компанія має у своєму розпорядженні активами десяти клубів.

Серед них: Мельбурн Сіті, Нью-Йорк Сіті, Торке, Мумбаї Сіті, Ломмел, Жирона, Сичуань Цзюню і Йокогама Ф. Марінос.

Раніше повідомлялося, що власники Ман Сіті оголосили про придбання бельгійського клубу.