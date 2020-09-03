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Луческу: Мені немає діла до ультрас Динамо

Сьогодні 16:55 523 1
Наставник Динамо - про протести фанатів команди
Луческу: Мені немає діла до ультрас Динамо
#Луческу, #Динамо

Джерело - Sport.ro.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу нейтрально ставиться до протестів ультрас київського клубу.

Про це заявив сам фахівець.

"Мені немає діла до них, це група ультрас, яких хтось підштовхує до цього. Зрештою, це навіть не має значення. Мені це не цікаво.

Мене хвилюють мої стосунки з гравцями і гра, в яку вони грають. Я професіонал, і як професіонал я залишаю свої почуття позаду, щоб мати можливість дати клубу все, що я накопичив за ці роки в якості досвіду", - зазначив Луческу.

Нагадаємо, Динамо віддало Корзуна у солігорський Шахтар.

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