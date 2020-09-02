Термін угоди розрахований до кінця 2023-го року

25-річний білоруський півзахисник київського Динамо Микита Корзун перейшов до солігорського Шахтаря.

Про це повідомляї пресслужьа гірників.

Між клубами підписаний відповідний трансферний контракт. Термін угоди Корзуна із Шахтарем розрахований до кінця 2023-го року.

Корзун - вихованець мінського Динамо. У київський клуб Микита перейшов в лютому 2016-го року, але закріпитися в основному складі не зумів. На правах оренди виступав у мінському Динамо, арабському Аль-Фатеху і португальському Вілафранкенші.

В активі Корзуна 16 матчів у складі національної збірної Білорусі.

Орієнтовна вартість гравця складає €300 тисяч.

Раніше, Юрій Вернидуб сенсаційно покинув Шахтар.