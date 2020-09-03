Рома знайшла заміну Джеко

Пйонтек може знову повернутися до Італії

Рома цікавиться нападником Герти Кшиштофом Пйонтеком.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Римський клуб бачить у 25-річному поляку потенційну заміну Едіну Джеко. Повідомляється, що Герта готова розлучитися з форвардом за суму близько 25 мільйонів євро.

Пентек перейшов в Герту з Мілана взимку 2020 року за 24 мільйони євро. Форвард провів за берлінську команду 16 матчів, на його рахунку 5 голів і 1 результативна передача.

Раніше, Рома, Наполі та Фенербахче цікавляться Де Пеною.