Рома знайшла заміну Джеко

Джерело - ua-football.com.
Рома цікавиться нападником Герти Кшиштофом Пйонтеком.
Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.
Римський клуб бачить у 25-річному поляку потенційну заміну Едіну Джеко. Повідомляється, що Герта готова розлучитися з форвардом за суму близько 25 мільйонів євро.
Пентек перейшов в Герту з Мілана взимку 2020 року за 24 мільйони євро. Форвард провів за берлінську команду 16 матчів, на його рахунку 5 голів і 1 результативна передача.
Раніше, Рома, Наполі та Фенербахче цікавляться Де Пеною.