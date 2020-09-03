 Шевченко прибрав чотирьох гравців із заявки збірної України | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Костюк упевнено перемогла Севастову в 2 колі US Open
Сьогодні 01:37 1171
Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів
Сьогодні 12:34 5668
Шевченко прибрав чотирьох гравців із заявки збірної України
Сьогодні 11:13 514
Де дивитися матч Ліги націй Україна – Швейцарія?
Сьогодні 09:40 1550
Ястремська програла Бренгл та достроково покинула US Open
Сьогодні 08:12 494
Україна - Швейцарія: ОНЛАЙН
Вчора 23:45 2276
Суд задовольнив позов компаній Суркісів до ПриватБанку
Вчора 22:40 724
Кременчук переграв Білий Барс у півфіналі плей-оф УХЛ
Вчора 21:24 2641
Дніпро переміг Донбас у півфіналі плей-оф УХЛ
Вчора 20:25 3045
Минай оголосив про трансфер Шиндера
Вчора 13:57 1240
Блоги
Як все починалося. 55 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру
Як все починалося. 55 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру Андрій Твердохліб
Вчора 22:12 693
Відео дня. Маленький уболівальник попросив Гвардіолу зателефонувати Мессі
Відео дня. Маленький уболівальник попросив Гвардіолу зателефонувати Мессі Андрій Твердохліб
Вчора 21:54 792
Шахтар у десятці найтитулованіших команд світу XXI сторіччя
Шахтар у десятці найтитулованіших команд світу XXI сторіччя Андрій Твердохліб
Вчора 09:59 1984 1
Світоліну назвали росіянкою. Тенісистка відреагувала
Світоліну назвали росіянкою. Тенісистка відреагувала Valeriy Ruchka
01.09.2020 21:11 5060 1
Шеф редактор Чемпіона запропонував змінити фізкульт-прівєт на Слава Україні
Шеф редактор Чемпіона запропонував змінити фізкульт-прівєт на Слава Україні Андрій Твердохліб
01.09.2020 19:07 1868 8
Російська попса на зборах збірної України. Новачки пройшли церемонію посвяти
Російська попса на зборах збірної України. Новачки пройшли церемонію посвяти Valeriy Ruchka
01.09.2020 13:49 1995 2
Про блиск і злидні Кривбасу та чому Динамо зобов'язане проходити АЗ - ТаТоТаке
Про блиск і злидні Кривбасу та чому Динамо зобов'язане проходити АЗ - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
01.09.2020 09:04 649
Фото дня. Ломаченко прибув до США на бій з Лопесом
Фото дня. Ломаченко прибув до США на бій з Лопесом Андрій Твердохліб
31.08.2020 07:30 8118
Футбольний арбітр викликав на бій за правилами ММА колишнього капітана збірної Росії
Футбольний арбітр викликав на бій за правилами ММА колишнього капітана збірної Росії Андрій Твердохліб
31.08.2020 06:58 2888
Яремчук відзначився результативною передачею в переможній грі проти Мехелена
Яремчук відзначився результативною передачею в переможній грі проти Мехелена Андрій Твердохліб
31.08.2020 04:01 1084
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:42 Футбол Григорчук відреагував на інтерес солігорського Шахтаря 191
12:34 Футбол Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів 5668
12:30 Футбол Мессі може покинути Барселону за 100 млн євро 675
12:14 Футбол Минай підписав двох гравців СК Дніпро-1 389
11:56 Теніс Мартич - Бондаренко. Огляд матчу 332
11:44 Футбол Збірна України обрала форму на матч із Швейцарією 777
11:29 Футбол Різеспор підписав нападника Шахтаря 818
11:13 Футбол Шевченко прибрав чотирьох гравців із заявки збірної України 514
10:54 Футбол Олімпік підсилився ексгравцем Зорі 734
10:42 RunNews Про Кенію і наслідки пандемії Covid-19. Ольга Ляхова - гостя подкасту Пейсмейкери 601
10:41 Хокей Колорадо розгромив Даллас та зрівняв рахунок у серії плей-оф Кубка Стенлі 799
10:27 Баскетбол Х'юстон вибив Оклахому, Маямі обіграв Мілуокі. Результати матчів НБА 691
10:13 Теніс Сестри Кіченок програли на старті US Open 773
09:52 Теніс Костюк - Севастова. Огляд матчу 1085
09:40 Футбол Де дивитися матч Ліги націй Україна – Швейцарія? 1550
09:27 Футбол Мессі відмовився тренуватися з Барселоною 1541
09:12 Теніс Бренгл – Ястремська. Огляд матчу 1264
08:58 Бокс Повєткін хоче битися з Ф’юрі та Джошуа 1449
08:43 Футбол Батько Мессі не зміг домовитися з президентом Барселони 2138
08:29 Теніс Визначилась суперниця Костюк у третьому колі US Open 1576
08:12 Теніс Ястремська програла Бренгл та достроково покинула US Open 494
01:43 Пряма трансляція Ятремська - Бренгл: онлайн-трансляція 2 кола US Open. LIVE 2084
01:37 Футбол Костюк упевнено перемогла Севастову в 2 колі US Open 1171
00:35 Теніс Костюк декласувала в першому сеті колишню 11 ракетку світу 2628
2 Вересня 2020
23:55 Футбол Головний конкурент Луніна у Реалі заразився коронавірусом 3210

Шевченко прибрав чотирьох гравців із заявки збірної України

Сьогодні 11:13 514 0
Стала відома заявка збірної України на матч проти Швейцарії
Шевченко прибрав чотирьох гравців із заявки збірної України
#УАФ, #Україна, #Шевченко

Джерело - УАФ.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав заявку на матч проти Швейцарії.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

До заявки на гру із Швейцарією не потрапили Сергій Болбат, Валерій Бондар, Роман Безус та Євген Макаренко.

Актуально: Україна - Швейцарія: ОНЛАЙН

Заявка збірної України на матч:

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Ігор Пластун, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Євген Коноплянка, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Владислав Супряга, 14. Ігор Харатін, 15. Віктор Циганков, 16.Богдан Михайліченко, 17. Олександр Зінченко, 18. Олександр Тимчик, 19. Жуніор Мораес, 20. Віктор Коваленко, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін.

Раніше, Шевченко назвав найкращого гравця збірної України на зборах.

Коментарі ()