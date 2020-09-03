Шевченко прибрав чотирьох гравців із заявки збірної України

Стала відома заявка збірної України на матч проти Швейцарії

Джерело - УАФ.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав заявку на матч проти Швейцарії.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

До заявки на гру із Швейцарією не потрапили Сергій Болбат, Валерій Бондар, Роман Безус та Євген Макаренко.

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Заявка збірної України на матч:

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Ігор Пластун, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Євген Коноплянка, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Владислав Супряга, 14. Ігор Харатін, 15. Віктор Циганков, 16.Богдан Михайліченко, 17. Олександр Зінченко, 18. Олександр Тимчик, 19. Жуніор Мораес, 20. Віктор Коваленко, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін.

Раніше, Шевченко назвав найкращого гравця збірної України на зборах.