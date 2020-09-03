Пятов виділив силу збірної Швейцарії

Збірна Швейцарії змогла добитися успіху завдяки командній грі.

Про це розповів капітан збірної України Андрій Пятов.

"Швейцарія - це саме команда. У неї немає зірок світового рівня, лише представники європейських грандів. Всього вони досягли шляхом командної гри. Я дивився їх матчі, мене вразило наскільки у них побудована гра, контроль м'яча, вихід з оборони. Є сильні гравці, які як виконують функції тренерів, так можуть і індивідуально все вирішити.

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Іспанії та Німеччини просто з нами і швейцарцями не буде. Пам'ятаю наші товариські гри. Так, ми поступалися, але легко з нами не було ніколи. Ми потрапили на такий високий рівень і ми хочемо підтвердити, що ми не даремно вийшли до Дивізіону А.

У нас є можливість перевірити свій рівень на тлі кращих гравців світу. Напевно, за всю історію збірної України у нас все було стільки матчів такого рівня. Ліга націй - виставковий турнір, як сказали наші тренери, репетиція до Євро", - відзначив Пятов.