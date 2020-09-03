Мессі може покинути Барселону за 100 млн євро

Джерело - sportarena.com.
Лідер Барселони Ліонель Мессі може покинути клуб за близько 100 млн євро.
Про це повідомляє The Telegraph.
Контракт аргентинця закінчується влітку наступного року, і джерела, близькі до переговорів, вірять, що Барселона погодиться виручити за нього гроші перш ніж він зможе безоплатно покинути клуб влітку 2021-го.
Фаворитом на трансфер нападника залишається Манчестер Сіті. Очікується, що ситуація з його відходом з Барселони проясниться протягом наступних двох тижнів.
Нагадаємо, Мессі відмовився тренуватися з Барселоною.
Раніше, батько Мессі не зміг домовитися з президентом Барселони.