Мессі може покинути Барселону за 100 млн євро

Ліонель Мессі близький до відходу з Барселони

Лідер Барселони Ліонель Мессі може покинути клуб за близько 100 млн євро.

Про це повідомляє The Telegraph.

Контракт аргентинця закінчується влітку наступного року, і джерела, близькі до переговорів, вірять, що Барселона погодиться виручити за нього гроші перш ніж він зможе безоплатно покинути клуб влітку 2021-го.

Фаворитом на трансфер нападника залишається Манчестер Сіті. Очікується, що ситуація з його відходом з Барселони проясниться протягом наступних двох тижнів.

Нагадаємо, Мессі відмовився тренуватися з Барселоною.

Раніше, батько Мессі не зміг домовитися з президентом Барселони.