Минай оголосив про трансфер Шиндера

Джерело - fcminaj.com.
33-річний український нападник Антон Шиндер став гравцем Миная.
Про це повідомляє пресслужба закарпатського клубу.
Минулого тижня ексгравець збірної України уклав угоду з клубом. Про деталі контракту не повідомляється.
Антон Шиндер раніше виступав за Таврію, Шахтар, Чорноморець, Ворсклу. У 2011-2012 роках Шиндер викликався до збірної України, провів за синьо-жовтих 2 матчі.
До переходу у Минай нападник грав у клубі шостого дивізіону Німеччини за СК Швабах.
Раніше, Минай розібрався із Ворсклою у контрольному матчі.