Минай оголосив про трансфер Шиндера

Минай підсилився досвідченим нападником

33-річний український нападник Антон Шиндер став гравцем Миная.

Про це повідомляє пресслужба закарпатського клубу.

Минулого тижня ексгравець збірної України уклав угоду з клубом. Про деталі контракту не повідомляється.

Антон Шиндер раніше виступав за Таврію, Шахтар, Чорноморець, Ворсклу. У 2011-2012 роках Шиндер викликався до збірної України, провів за синьо-жовтих 2 матчі.

До переходу у Минай нападник грав у клубі шостого дивізіону Німеччини за СК Швабах.

Раніше, Минай розібрався із Ворсклою у контрольному матчі.