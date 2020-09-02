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Минай оголосив про трансфер Шиндера

Сьогодні 13:57 608 0
Минай підсилився досвідченим нападником
Минай оголосив про трансфер Шиндера
#Минай

Джерело - fcminaj.com.

33-річний український нападник Антон Шиндер став гравцем Миная.

Про це повідомляє пресслужба закарпатського клубу.

Минулого тижня ексгравець збірної України уклав угоду з клубом. Про деталі контракту не повідомляється.

Антон Шиндер раніше виступав за Таврію, Шахтар, Чорноморець, Ворсклу.  У 2011-2012 роках Шиндер викликався до збірної України, провів за синьо-жовтих 2 матчі.

 До переходу у Минай нападник грав у клубі шостого дивізіону Німеччини за  СК Швабах.

Раніше, Минай розібрався із Ворсклою у контрольному матчі.

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