Україна – Швейцарія: анонс і прогноз матчу Ліги Націй

Джерело - Чемпіон.

Збірна України - збірна Швейцарії

Ліга Націй 2020/21

Група А4, 1-й тур

3 вересня, 21:45

Збірна України в стартовому поєдинку Ліги Націй 2020/21 зіграє вдома проти збірної Швейцарії. Матч відбудеться 3 вересня на Арені Львів (без глядачів). Початок о 21:45.

Україна

Підопічні Шевченка провели 6-денний збір у Харкові та 1 вересня вирушили до Львова безпосередньо на гру. Через пандемію коронавірусу було перенесено чемпіонат Європи, де мали зіграти обидва колективи, тому востаннє збірна України грала ще наприкінці минулого року зі збірної Сербії у відборі до Євро-2020.

Синьо-жовтим через травми не зможуть допомогти кілька провідних футболістів. Продовжує відновлюватись після пошкоджень тріо динамівських захисників – Миколенко, Попов і Шабанов, а також хавбек Ференцвароша Зубков.

Присутні в складі збірної України й дебютанти. Вперше виклик до збірної отримали Супряга, Бущан, Бондар, Харатін, Михайліченко та Тимчик.

Проте, усі лідери збірної в строю на знаходяться в непоганій формі, а Руслан Маліновський взагалі видав феєричну кінцівку сезону, здобувши з Аталантою бронзу Серії А та дійшовши до чвертьфіналу Ліги чемпіонів де поступився ПСЖ.

У чудовому настрої приєдналися до збірної Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук. Ярмола кілька днів тому відзначився голом за Вест Гем у товариській грі, а нападник віддав вирішальний асист за свій Гент у грі чемпіонату Бельгії. У піднесеному настрої має бути й Олександр Зінченко, який на День Незалежності одружився.

Останні 5 матчів:

Сербія – Україна 2:2

Україна - Естонія 1:0

Україна – Португалія 2:1

Україна – Литва 2:0

Україна – Нігерія 2:2.

Загалом же підопічні Шевченка не програють 11 матчів поспіль (7 перемог). Востаннє синьо-жовті програвали в листопаді 2018 році Словаччини в Лізі Націй, у матчі, якій не мав турнірного значення.

Швейцарія

Швейцарці, як і наша збірна, востаннє грали в листопаді 2019 року в матчі відбору до Євро-2020 проти команди Гібралтару. Підопічні Владіміра Пєтковича досить впевнено провели відбір до чемпіонату Європи та виграли групу D, залишивши позаду сильні команди Данії та Ірландії.

Боснійський фахівець викликав на матчі проти України та Німеччини 23 футболісти, переважна більшість яких представляє німецьку Бундеслігу. Зазначимо, що внутрішню першість у збірній представляють лише 5 виконавців.

Останні 5 матчів:

Гібралтар – Швейцарія 1:6

Швейцарія – Грузія 1:0

Швейцарія – Ірландія 2:0

Данія – Швейцарія 1:0

Швейцарія – Гібралтар 4:0

Очні зустрічі

Команди зустрічалися всього двічі. Проте перша гра команд стала по-справжньому легендарною. В 1/8 фіналу чемпіонату світу-2006 основний і додатковий час завершився внічию – 0:0. А потім була серія пенальті: хиба Шевченка, паненка Мілевського та геніальна гра Шовковського.

Вдруге команди зустрілися в товариській грі в 2010 році. Також нічия 2:2 на полі швейцарців.

Прогноз букмекерів

Букмекери вважають саме нашу збірну фаворитом гри. Коефіцієнт на перемогу України – 2,5. Перемога Швейцарії – 3,05. Нічия – 3,1. Тобто, аналітики вважають, що найбільш вірогідним результатом буде нічия.

Пряма мова:

Андрій Шевченко (головний тренер збірної України): "Ми заслужили право грати в Лізі А, серед найкращих збірних. Розглядаємо Лігу Націй як дуже важливий турнір, де для багатьох молодих гравців відкривається можливість проявити себе і поборотися за місце в основному складі. Тут ми зможемо поекспериментувати, подивитися, хто з них допоможе нам на Євро-2020 або в кваліфікації чемпіонату світу"

Владімір Пєткович (головний тренер збірної Швейцарії): "Як завжди, ми обрали 23 найкращих, на даний момент гравця. Зробити вибір було важче, ніж коли-небудь, тому що останнім часом футболісти грали або багато, або дуже мало, або взагалі не грали - в залежності від країни і ліги. Але я постійно стежив за тим, як йдуть справи у моїх підопічних. Тепер ми дуже раді, що нарешті-то знову зібралися після такої тривалої перерви і зіграємо в футбол, не дивлячись на незвичайні обставини"

Цікаві факти:

• Команди зустрінуться в третій раз. Обидва попередні матчі завершилися внічию за підсумками ігрового часу. В останній раз суперники зіграли 2:2 в товариському матчі в Женеві в 2010 році.

• В 1/8 фіналу чемпіонату світу-2006 Україна перемогла Швейцарію в серії пенальті 3:0 після "сухої" нічиєї в основний і додатковий час. Нинішній головний тренер синьо-жовтих Андрій Шевченко тоді не забив перший 11-метровий, а його асистент Олександр Шовковський зробив три сейви.

Прогноз Чемпіона: 2:1