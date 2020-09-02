У Берлусконі виявили коронавірус

Захворів легендарний експрезидент Мілана

Колишній прем'єр-міністр Італії і за сумісництвом легендарний президент Мілана Сільвіо Берлусконі здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє Sky Italia.

Бізнесмену в цьому місяці виповниться 84 роки, але він переносить хворобу в безсимптомній формі. Наразі він знаходиться в ізоляції у своєму заміському будинку.

Берлусконі в 1986-2017 роках був власником Мілана, і на цей період припадають найбільші успіхи в історії клубу. Зокрема, вісім Скудетто і п'ять Кубків чемпіонів.

В цей час синьйор Сільвіо володіє клубом Монца, який за підсумками минулого сезону піднявся в Серію Б і декларує бажання потрапити в еліту найближчими роками.

Раніше, Ібрагімович вирішив залишитися у Мілані.