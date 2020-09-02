Манчестер Юнайтед підписав лідера Аякса

Джерело - Чемпіон.
Манчестер Юнайтед підписав гравця збірної Нідерландів Донні ван де Бека, який раніше грав за Аякс.
Про це повідомила пресслужба червоних.
Нідерландський футболіст підписав п'ятирічний контракт з новим клубом. Після цього, також можливе продовження угоди ще на один рік.
Hi everyone,— Manchester United (@ManUtd) September 2, 2020
Hope you're well.
Just announcing @Donny_Beek6.
Regards, @ManUtd. pic.twitter.com/Exq6b2M5jy
Точна сума трансферу поки не називається. Портал Transfermarkt запевняє, що МЮ довелося викласти 39 мільйонів євро.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед включився у боротьбу за Мессі.