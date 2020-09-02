Манчестер Юнайтед підписав лідера Аякса

 Манчестер Юнайтед підписав Донні ван де Бека | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Костюк - Севастова: онлайн-трансляція 2 кола US Open. LIVE
Сьогодні 21:25 970
Кременчук переграв Білий Барс у півфіналі плей-оф УХЛ
Сьогодні 21:24 433
Дніпро переміг Донбас у півфіналі плей-оф УХЛ
Сьогодні 20:25 1075
Україна - Швейцарія: ОНЛАЙН
Сьогодні 20:15 1811
Ятремська - Бренгл: онлайн-трансляція 2 кола US Open. LIVE
Сьогодні 20:00 989
Минай оголосив про трансфер Шиндера
Сьогодні 13:57 886
Слава Медведенко: Філ Джексон практикував «душогубку»
Сьогодні 13:42 1684
Динамо вибрало транслятора на домашні матчі
Сьогодні 12:29 4672 3
Реал підтвердив повернення Луніна
Сьогодні 12:16 2546
Україна - Швейцарія: букмекери назвали фаворита гри
Сьогодні 11:10 1992
Блоги
Відео дня. Маленький уболівальник попросив Гвардіолу зателефонувати Мессі
Відео дня. Маленький уболівальник попросив Гвардіолу зателефонувати Мессі Андрій Твердохліб
Сьогодні 21:54 158
Шахтар у десятці найтитулованіших команд світу XXI сторіччя
Шахтар у десятці найтитулованіших команд світу XXI сторіччя Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:59 1386 1
Світоліну назвали росіянкою. Тенісистка відреагувала
Світоліну назвали росіянкою. Тенісистка відреагувала Valeriy Ruchka
Вчора 21:11 4546 1
Шеф редактор Чемпіона запропонував змінити фізкульт-прівєт на Слава Україні
Шеф редактор Чемпіона запропонував змінити фізкульт-прівєт на Слава Україні Андрій Твердохліб
Вчора 19:07 1809 8
Російська попса на зборах збірної України. Новачки пройшли церемонію посвяти
Російська попса на зборах збірної України. Новачки пройшли церемонію посвяти Valeriy Ruchka
Вчора 13:49 1947 2
Про блиск і злидні Кривбасу та чому Динамо зобов'язане проходити АЗ - ТаТоТаке
Про блиск і злидні Кривбасу та чому Динамо зобов'язане проходити АЗ - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 09:04 629
Фото дня. Ломаченко прибув до США на бій з Лопесом
Фото дня. Ломаченко прибув до США на бій з Лопесом Андрій Твердохліб
31.08.2020 07:30 8066
Футбольний арбітр викликав на бій за правилами ММА колишнього капітана збірної Росії
Футбольний арбітр викликав на бій за правилами ММА колишнього капітана збірної Росії Андрій Твердохліб
31.08.2020 06:58 2851
Яремчук відзначився результативною передачею в переможній грі проти Мехелена
Яремчук відзначився результативною передачею в переможній грі проти Мехелена Андрій Твердохліб
31.08.2020 04:01 1065
Ломаченко відправився у США на підготовку до бою з Лопесом
Ломаченко відправився у США на підготовку до бою з Лопесом Valeriy Ruchka
30.08.2020 17:33 1071
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:12 Блог Як все починалося. 55 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру 53
22:09 Хокей Кременчук - Білий Барс 4:1. Огляд матчу 107
21:55 Хокей Донбас - Дніпро 2:3. Огляд матчу 382
21:54 Блог Відео дня. Маленький уболівальник попросив Гвардіолу зателефонувати Мессі 181
21:40 Футбол Манчестер Юнайтед підписав лідера Аякса 455
21:25 Пряма трансляція Костюк - Севастова: онлайн-трансляція 2 кола US Open. LIVE 970
21:24 Хокей Кременчук переграв Білий Барс у півфіналі плей-оф УХЛ 433
21:09 Теніс Козлова поступилася Квітовій у другому колі US Open 674
20:55 Футбол Робоча група зі створення УПЛ ТВ буде збиратися щотижня 758
20:40 Баскетбол Став відомий розклад матчів Кубка Прометея 808
20:25 Хокей Дніпро переміг Донбас у півфіналі плей-оф УХЛ 1075
20:15 Футбол Україна - Швейцарія: ОНЛАЙН 1811
20:13 Пряма трансляція Кременчук - Білий Барс: онлайн-трансляція півфіналу. LIVE 1144
20:10 Футбол Шевченко: Я можу спробувати попрацювати з клубом 2010
20:08 Пряма трансляція Козлова - Квитова: онлайн-трансляція 2 кола US Open. LIVE 631
20:00 Пряма трансляція Ятремська - Бренгл: онлайн-трансляція 2 кола US Open. LIVE 989
19:54 Теніс Бондаренко програла хорватці у другому колі US Open 1369
19:40 Футбол Шевченко: Комусь із новачків дам шанс зіграти зі Швейцарією 1379
19:25 Футбол Тренер збірної Швейцарії: Був страх перед початком підготовки до матчів з Україною 1534
19:10 Футбол Шапаренко залишив розташування збірної України 1980
18:55 Футбол Ворскла переграла Минай у контрольному матчі 2356
18:40 Футбол Колишній гравець Карпат працює таксистом у Росії 1999
18:36 Пряма трансляція Україна - Швейцарія: пресконференція Андрія Шевченка. LIVE 960
18:25 Теніс Стаховський стартував з перемоги у парному розряді на турнірі в Остраві 1665
18:10 Баскетбол Визначено місце проведення фіналу Ліги чемпіонів 2263

Манчестер Юнайтед підписав лідера Аякса

Сьогодні 21:40 455 0
Футболіст підписав п'ятирічний контракт
Манчестер Юнайтед підписав лідера Аякса
#МЮ, #Аякс

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед підписав гравця збірної Нідерландів Донні ван де Бека, який раніше грав за Аякс.

Про це повідомила пресслужба червоних.

Нідерландський футболіст підписав п'ятирічний контракт з новим клубом. Після цього, також можливе продовження угоди ще на один рік.

Точна сума трансферу поки не називається. Портал Transfermarkt запевняє, що МЮ довелося викласти 39 мільйонів євро.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед включився у боротьбу за Мессі.

Коментарі ()