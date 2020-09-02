Манчестер Юнайтед підписав лідера Аякса

Футболіст підписав п'ятирічний контракт

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед підписав гравця збірної Нідерландів Донні ван де Бека, який раніше грав за Аякс.

Про це повідомила пресслужба червоних.

Нідерландський футболіст підписав п'ятирічний контракт з новим клубом. Після цього, також можливе продовження угоди ще на один рік.

Точна сума трансферу поки не називається. Портал Transfermarkt запевняє, що МЮ довелося викласти 39 мільйонів євро.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед включився у боротьбу за Мессі.