Манчестер Юнайтед підписав лідера Аякса

Манчестер Юнайтед підписав гравця збірної Нідерландів Донні ван де Бека, який раніше грав за Аякс.

Про це повідомила пресслужба червоних.

Нідерландський футболіст підписав п'ятирічний контракт з новим клубом. Після цього, також можливе продовження угоди ще на один рік.

Hi everyone,



Hope you're well.



Just announcing @Donny_Beek6.



Regards, @ManUtd. pic.twitter.com/Exq6b2M5jy