Джерело - UA-футбол.
Хавбек Динамо Микола Шапаренко не візьме участі в найближчих матчах збірної України зі Швейцарією та Іспанією.
Про це заявив головний тренер національної команди Андрій Шевченко.
"Після консультацій з лікарями збірної і клубу було вирішено не ризикувати здоров'ям Миколи Шапаренка, який відправився відновлюватися в розташування клубу.
У гравця невелика м'язове ушкодження", - зазначив Шевченко.
Нагадаємо, що в рамках Ліги націй зі Швейцарією Україна зіграє у Львові 3 вересня, а 6-го проведе виїзний поєдинок з Іспанією.
Раніше, Шевченко назвав найкращого гравця збірної України на зборах.