У хавбека Динамо невелике м'язове ушкодження

Хавбек Динамо Микола Шапаренко не візьме участі в найближчих матчах збірної України зі Швейцарією та Іспанією.

Про це заявив головний тренер національної команди Андрій Шевченко.

"Після консультацій з лікарями збірної і клубу було вирішено не ризикувати здоров'ям Миколи Шапаренка, який відправився відновлюватися в розташування клубу. У гравця невелика м'язове ушкодження", - зазначив Шевченко.

Нагадаємо, що в рамках Ліги націй зі Швейцарією Україна зіграє у Львові 3 вересня, а 6-го проведе виїзний поєдинок з Іспанією.

Раніше, Шевченко назвав найкращого гравця збірної України на зборах.