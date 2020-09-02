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Шапаренко залишив розташування збірної України

Сьогодні 19:10 1976 0
У хавбека Динамо невелике м'язове ушкодження
Шапаренко залишив розташування збірної України
#Шевченко, #Шапаренко

Джерело - UA-футбол.

Хавбек Динамо Микола Шапаренко не візьме участі в найближчих матчах збірної України зі Швейцарією та Іспанією.

Про це заявив головний тренер національної команди Андрій Шевченко.

"Після консультацій з лікарями збірної і клубу було вирішено не ризикувати здоров'ям Миколи Шапаренка, який відправився відновлюватися в розташування клубу.

У гравця невелика м'язове ушкодження", - зазначив Шевченко.

Нагадаємо, що в рамках Ліги націй зі Швейцарією Україна зіграє у Львові 3 вересня, а 6-го проведе виїзний поєдинок з Іспанією.

Раніше, Шевченко назвав найкращого гравця збірної України на зборах.

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