У Неймара і ще двох гравців ПСЖ виявлений коронавірус

За підсумками тестування в команді було виявлено троє інфікованих

Кілька зіркових футболістів Парі Сен-Жермен заразилися коронавірусом.

Про це повідомляє L'Equipe.

За підсумками тестування в команді було виявлено троє інфікованих. Всі вони продовжать проходити перевірки протягом найближчих декількох днів.

Третім зараженим став нападник Неймар. Також наявність інфекції було підтверджено у півзахисників Анхеля Ді Марії та Леандро Паредеса, чиї тести в минулий раз виявилися сумнівними. Всі три гравці недавно повернулися з відпустки на Ібіці.

Нагадаємо, Неймар хоче переманити Суареса в ПСЖ.