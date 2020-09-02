У Неймара і ще двох гравців ПСЖ виявлений коронавірус

Джерело - UA-футбол.
Кілька зіркових футболістів Парі Сен-Жермен заразилися коронавірусом.
Про це повідомляє L'Equipe.
За підсумками тестування в команді було виявлено троє інфікованих. Всі вони продовжать проходити перевірки протягом найближчих декількох днів.
Третім зараженим став нападник Неймар. Також наявність інфекції було підтверджено у півзахисників Анхеля Ді Марії та Леандро Паредеса, чиї тести в минулий раз виявилися сумнівними. Всі три гравці недавно повернулися з відпустки на Ібіці.
Нагадаємо, Неймар хоче переманити Суареса в ПСЖ.