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Вілг'ялмссон залишив Колос

Вчора 23:40 633 0
Ісландський футболіст пішов з українського клубу
Вілг'ялмссон залишив Колос
#Колос

Джерело - sport.ua.

26-річний ісландський форвард Колоса Арні Вілг'ялмссон залишив український клуб.

Про це повідомляє Sport.ua.

Попри чинний контракт, Вілг'ялмссон попросив президента клубу відпустити його додому. Футболіст важко переживав тривалий розрив із рідними через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19.

Офіційно Арні пішов у неоплачувану відпустку, з якого він навряд чи повернеться. Також футболіст більше часу хоче проводити зі своєю дівчиною, яка виступає за ФК Ліон.

Вілг'ялмссон став гравцем Колоса в листопаді 2019-го року в якості вільного агента. Всього нападник провів за ковалівський клуб 15 матчів у всіх турнірах, де забив 5 м'ячів і віддав одну результативну передачу.

Орієнтовна вартість Арні становить €325 тисяч.

Раніше,  Селезньов перейшов у Колос.

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