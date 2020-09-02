Білоног продовжить кар'єру в чемпіонаті Фінляндії

Український вінгер Дмитро Білоног підписав контракт з фінським клубом Марієхамн.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У новий колектив 25-річний Білоног перейшов на правах вільного агента, статус якого отримав не так давно, розірвавши контракт з мінським Динамо.

Угода українця і Марієхамна розрахована до кінця нинішнього сезону.

Марієхамн є чемпіоном фінської Вейккауслігі за підсумками сезону-2016. У цьому розіграші чемпіонату Фінляндії колектив займає лише 8-у позицію при 12 командах-учасницях.

Відзначимо, що Дмитро Білоног є вихованцем академії Шахтаря, але за гірників не провів жодного поєдинку. Виступав в Україні за Зірку і Олімпік, в Росії - за Урал, а також в уже згадуваному Динамо зі столиці Білорусі.