Білоног достроково розірвав контракт з клубом

Український нападник Дмитро Білоног залишив мінське Динамо на правах вільного агента.

Про це повідомляє Footboom.

Контракт гравця з клубом був розірваний достроково.

Білоног перейшов в Динамо навесні 2019 року, і в першому сезоні в новому клубі відзначився 7 голами і 3 асистами. За підсумками 2019 року Білоног посів друге місце в голосуванні уболівальників Динамо на звання найкращого гравця року в клубі.

Однак з приходом на посаду головного тренера Динамо Леоніда Кучука Білоног втратив місце в складі. Це і призвело до розірвання контракту, який був продовжений в грудні минулого року.

25-річний Білоног є вихованцем академії Шахтаря. На дорослому рівні він виступав за "Шахтар-3", російський Урал, кропивницьку Зірку і донецький Олімпік.

Нагадаємо, Олімпік підписав білоруського нападника.