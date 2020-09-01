Колос орендував двох гравців Динамо

Ісаєнко та Кучерук проведуть наступний сезон в команді з Ковалівки

Джерело - ФК Динамо.

Гравці Динамо Євген Ісаєнко та Владислав Кучерук приєднаються до ковалівського Колоса на правах оренди.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Термін оренди розрахований до кінця сезону 2020/2021.

21-річний воротар Владислав Кучерук в минулому сезоні провів 14 матчів за молодіжний склад Динамо і двічі був включений до заявки першої команди біло-синіх. Чемпіон світу 2019 складі збірної України U20.

20-річний Євген Ісаєнко - капітан молодіжної команди Динамо, найкращий бомбардир команди минулого сезону (8 м'ячів в 16 матчах). Забив 4 голи за Динамо U21 в першому турі молодіжного чемпіонату України поточного сезону.

Нагадаємо, що за команду з Ковалівки, яка буде грати у кваліфікації Ліги Європи, на правах оренди також виступає динамівський півзахисник Євген Смирний.

Раніше, визначилась дата матчу Динамо - АЗ.