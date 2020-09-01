 Колос орендував двох гравців Динамо | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Костюк знищила росіянку у першому колі US Open
Вчора 23:27 1345
Тайсон взимку перебереться до Інтернасьйонала
Сьогодні 17:10 311
Зірка Манчестер Юнайтед та інші культові гравці, для яких Динамо стало трампліном
Сьогодні 14:02 4885
Визначилась дата матчу Динамо - АЗ
Сьогодні 12:14 1779
Козлова вийшла у друге коло US Open
Сьогодні 08:55 646
Бондаренко перемогла американку на US Open
Сьогодні 08:41 1041
Ястремська з труднощами виграла стартовий матч на US Open
Сьогодні 08:11 1075
Ястремська - Шарма: онлайн-трансляція першого кола US Open. LIVE
Сьогодні 00:36 906
Легкоатлети з Донецької області найкраще виступили на чемпіонаті України
Вчора 19:40 2209
Постол зберіг місце у ТОП-5 найкращих боксерів України
Вчора 16:55 4981
Блоги
Російська попса на зборах збірної України. Новачки пройшли церемонію посвяти
Російська попса на зборах збірної України. Новачки пройшли церемонію посвяти Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:49 837
Про блиск і злидні Кривбасу та чому Динамо зобов'язане проходити АЗ - ТаТоТаке
Про блиск і злидні Кривбасу та чому Динамо зобов'язане проходити АЗ - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:04 385
Фото дня. Ломаченко прибув до США на бій з Лопесом
Фото дня. Ломаченко прибув до США на бій з Лопесом Андрій Твердохліб
Вчора 07:30 7539
Футбольний арбітр викликав на бій за правилами ММА колишнього капітана збірної Росії
Футбольний арбітр викликав на бій за правилами ММА колишнього капітана збірної Росії Андрій Твердохліб
Вчора 06:58 2652
Яремчук відзначився результативною передачею в переможній грі проти Мехелена
Яремчук відзначився результативною передачею в переможній грі проти Мехелена Андрій Твердохліб
Вчора 04:01 976
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:10 Футбол Тайсон взимку перебереться до Інтернасьйонала 311
16:55 Футбол Колос орендував двох гравців Динамо 1024
16:40 Бокс Хейні: Лопес лише в Інтернеті крутий 1162
16:25 Футбол Арсенал розірвав контракт із Мхітаряном 1662
16:11 Гімнастика Померла легендарна українська олімпійська чемпіонка 1908
15:55 Футбол У тренера збірної Швейцарії виявили коронавірус 1450
15:43 Шахи Сестри Музичук у ТОП-10 рейтингу ФІДЕ 1115
15:24 Бокс Джошуа: Мені потрібен бій з Ф’юрі 1972
15:12 Футбол Сирота покинув збірну України 2251
14:58 Футбол Левченко виділив недоліки АЗ Алкмар 1322
14:44 Футбол Колос може зіграти з Рієкою, Десна з Вольфсбургом. Результати жеребкування Ліги Європи 1596
14:28 Футбол Барселона планує покарати Мессі 2628
14:13 Теніс Козлова - Осігве. Огляд матчу 1425
14:02 Футбол Зірка Манчестер Юнайтед та інші культові гравці, для яких Динамо стало трампліном 4885
13:58 Футбол Шепелєв назвав перевагу АЗ 1725
13:49 Блог Російська попса на зборах збірної України. Новачки пройшли церемонію посвяти 842
13:34 Футбол Визначилися можливі суперники Динамо у плей-оф Ліги чемпіонів 1970
13:24 Футбол Вест Гем хоче переманити Гетце 2008
13:10 Теніс Бондаренко - Кік. Огляд матчу 1766
12:56 Футбол Манчестер Сіті відмовляється платити за трансфер Мессі 3130
12:41 Футбол Ібрагімович вирішив залишитися у Мілані 2154
12:25 Футбол Шевченко назвав найкращого гравця збірної України на зборах 2540
12:14 Футбол Визначилась дата матчу Динамо - АЗ 1779
11:54 Теніс Костюк - Касаткіна. Огляд матчу 2560
11:42 Футбол Буяльський: Динамо дісталась одна з найсильніших команд у кваліфікації Ліги чемпіонів 2578

Колос орендував двох гравців Динамо

Сьогодні 16:55 1024 0
Ісаєнко та Кучерук проведуть наступний сезон в команді з Ковалівки
Колос орендував двох гравців Динамо
#Динамо, #Колос

Джерело - ФК Динамо.

Гравці Динамо Євген Ісаєнко та Владислав Кучерук приєднаються до ковалівського Колоса на правах оренди.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Термін оренди розрахований до кінця сезону 2020/2021.

21-річний воротар Владислав Кучерук в минулому сезоні провів 14 матчів за молодіжний склад Динамо і двічі був включений до заявки першої команди біло-синіх. Чемпіон світу 2019 складі збірної України U20.

20-річний Євген Ісаєнко - капітан молодіжної команди Динамо, найкращий бомбардир команди минулого сезону (8 м'ячів в 16 матчах). Забив 4 голи за Динамо U21 в першому турі молодіжного чемпіонату України поточного сезону.

Нагадаємо, що за команду з Ковалівки, яка буде грати у кваліфікації Ліги Європи, на правах оренди також виступає динамівський півзахисник Євген Смирний.

Раніше, визначилась дата матчу Динамо - АЗ.

Коментарі ()