Джорджіньо Вейналдум може змінити клуб

Півзахисник Ліверпуля Джорджіньо Вейналдум може продовжити кар'єру у Барселоні.

Про це повідомляє Sport.es.

Клуби вже розпочали перемовини.

Сума трансферу коливається від 15 до 20 млн євро. Це пов'язано з тим, що контракт Вейналдума з Ліверпулем завершується через рік, а хавбек не планує продовжувати співпрацю, хоча Ліверпуль пропонував нову угоду на 2 сезони.

Вейналдум виступає за Ліверпуль з 2016 року. У сезоні 2019/20 провів 47 матчів, у яких забив 6 голів. За час кар'єри в команді Юргена Клоппа нідерландець став чемпіоном Англії та виграв Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, Ракитич повернувся до Севільї.