Реал підтвердив повернення Луніна

Андрій Лунін наступний сезон проведе у Реалі

Реал під керівництвом головного тренера Зінедіна Зідана розпочав тренування перед новим футбольним сезоном в Іспанії.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

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На першій тренувальній сесії не були присутні лише гравці, які вирушили в розташування національних збірних. У тому числі і воротар Андрій Лунін, якому 3 і 6 вересня у складі збірної України належить зіграти проти Швейцарії (вдома) та Іспанії (на виїзді) відповідно.

Таким чином, інформація про те, що наступний сезон Лунін проведе в першій команді Реала підтверджена офіційно.