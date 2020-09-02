Реал підтвердив повернення Луніна

Джерело - ukrinform.ua.
Реал під керівництвом головного тренера Зінедіна Зідана розпочав тренування перед новим футбольним сезоном в Іспанії.
Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.
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На першій тренувальній сесії не були присутні лише гравці, які вирушили в розташування національних збірних. У тому числі і воротар Андрій Лунін, якому 3 і 6 вересня у складі збірної України належить зіграти проти Швейцарії (вдома) та Іспанії (на виїзді) відповідно.
Таким чином, інформація про те, що наступний сезон Лунін проведе в першій команді Реала підтверджена офіційно.