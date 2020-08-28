Лунін: Давно чекали на збір

Голкіпер Реала Андрій Лунін готовий працювати разом зі збірною України.

Про це розповів сам футболіст.

"Усі скучили один за одним. Давно чекали на збір. Головне, що зібралися разом і працюємо, спілкуємося. Я прилетів із Мадрида до Києва, а звідти до Харкова діставався на машині. Чи почуваюся втомленим? Ні, завжди готовий тренуватися.

Пам’ятаю, колись я вперше прибув до розташування збірної. Зараз хтось інший отримав дебютний виклик. Усі знають, що в нас хороший колектив, тому немає жодних проблем. Працюємо у звичному режимі", - сказав Лунін.