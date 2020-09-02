Філіппов оцінив не виклик у збірну України

Форвард Десни Олександр Філіппов відреагував на чергове непотрапляння до національної збірної України.

Про це розповів сам футболіст.

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"Чи не засмутилися, що не отримали виклик до збірної на матчі Ліги націй? Ні. Я спокійно до цього ставлюся. Нічого страшного тут немає. Головне — працювати. Якщо буду продовжувати в тому ж дусі, то, напевно, швидше за все, і викличуть. Тому буду продовжувати працювати.

Чого очікую від матчів збірної України у Лізі націй? Хорошої гри і що тренерський штаб дасть більше можливостей новим гравцям проявити себе, зарекомендувати. І, звичайно, перемог.

Чи підготував пісню на випадок дебюту в збірній? Ні, до цього не готуюся. Якщо себе побачу в списку, тоді вже буду про щось думати. Заздалегідь про це думати не хочу", - розповів Філіппов.