 Куман ввів нове правило у Барселоні | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Україна – Швейцарія: анонс і прогноз матчу Ліги Націй
Сьогодні 07:43 2287
Минай оголосив про трансфер Шиндера
Сьогодні 13:57 605
Слава Медведенко: Філ Джексон практикував «душогубку»
Сьогодні 13:42 1337
Динамо вибрало транслятора на домашні матчі
Сьогодні 12:29 2955 1
Реал підтвердив повернення Луніна
Сьогодні 12:16 2020
Україна - Швейцарія: букмекери назвали фаворита гри
Сьогодні 11:10 1289
Гірн назвав дату бою Усик – Чісора
Сьогодні 10:57 2271
Шахтар у десятці найтитулованіших команд світу XXI сторіччя
Сьогодні 09:59 1003 1
Український клуб позбувся гравця, який грав в "ЛНР"
Сьогодні 08:58 2755
Мессі узгодив із Манчестер Сіті контракт на 700 млн євро
Сьогодні 08:29 4703
Блоги
Шахтар у десятці найтитулованіших команд світу XXI сторіччя
Шахтар у десятці найтитулованіших команд світу XXI сторіччя Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:59 1002 1
Світоліну назвали росіянкою. Тенісистка відреагувала
Світоліну назвали росіянкою. Тенісистка відреагувала Valeriy Ruchka
Вчора 21:11 3798 1
Шеф редактор Чемпіона запропонував змінити фізкульт-прівєт на Слава Україні
Шеф редактор Чемпіона запропонував змінити фізкульт-прівєт на Слава Україні Андрій Твердохліб
Вчора 19:07 1617 8
Російська попса на зборах збірної України. Новачки пройшли церемонію посвяти
Російська попса на зборах збірної України. Новачки пройшли церемонію посвяти Valeriy Ruchka
Вчора 13:49 1802 1
Про блиск і злидні Кривбасу та чому Динамо зобов'язане проходити АЗ - ТаТоТаке
Про блиск і злидні Кривбасу та чому Динамо зобов'язане проходити АЗ - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 09:04 567
Фото дня. Ломаченко прибув до США на бій з Лопесом
Фото дня. Ломаченко прибув до США на бій з Лопесом Андрій Твердохліб
31.08.2020 07:30 8027
Футбольний арбітр викликав на бій за правилами ММА колишнього капітана збірної Росії
Футбольний арбітр викликав на бій за правилами ММА колишнього капітана збірної Росії Андрій Твердохліб
31.08.2020 06:58 2830
Яремчук відзначився результативною передачею в переможній грі проти Мехелена
Яремчук відзначився результативною передачею в переможній грі проти Мехелена Андрій Твердохліб
31.08.2020 04:01 1052
Ломаченко відправився у США на підготовку до бою з Лопесом
Ломаченко відправився у США на підготовку до бою з Лопесом Valeriy Ruchka
30.08.2020 17:33 1045
Формула-2. На старті гран-прі Бельгії сталася аварія
Формула-2. На старті гран-прі Бельгії сталася аварія Valeriy Ruchka
30.08.2020 16:59 835
Відео. Ярмоленко забив гол у ворота Брентфорда
Відео. Ярмоленко забив гол у ворота Брентфорда Андрій Твердохліб
29.08.2020 16:53 5744
Захисник, що може перебратися в Динамо: добірка найкращих моментів Леонардо Годоя
Захисник, що може перебратися в Динамо: добірка найкращих моментів Леонардо Годоя Valeriy Ruchka
29.08.2020 13:52 1398
Гол Нінковича допоміг ФК Сідней вийти в фінал А-Ліги
Гол Нінковича допоміг ФК Сідней вийти в фінал А-Ліги Андрій Твердохліб
29.08.2020 11:33 2172
Брат завжди підтримує брата. Клички записали спільне відео
Брат завжди підтримує брата. Клички записали спільне відео Valeriy Ruchka
29.08.2020 10:41 639
Російський борець побив дружину прямо під час власного весілля
Російський борець побив дружину прямо під час власного весілля Андрій Твердохліб
29.08.2020 00:27 18065 2
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:17 Футбол Цітаішвілі: З Родрігес потрібно вміти працювати 149
15:05 Пряма трансляція Донбас - Дніпро: онлайн-трансляція плей-оф 958
14:59 Футбол Циганик та Лобода відреагував на закриття Профутбола 297
14:43 Футбол Три матчі Першої ліги перенесли через коронавірус 521
14:27 Футбол Колос представив новий стадіон 1535
14:13 Футбол Селезньов перейшов у Колос 910
13:57 Футбол Минай оголосив про трансфер Шиндера 605
13:45 Футбол В 1+1 медіа підтвердили закриття програми Профутбол 1334
13:42 Баскетбол Слава Медведенко: Філ Джексон практикував «душогубку» 1337
13:31 Баскетбол ФІБА перенесла Кубок Європи через коронавірус 922
13:16 Футбол Фолланд перейшов у Монако 1163
12:56 Футбол Батько Мессі вирушив в Іспанію домовлятися з керівництвом Барселони 1823
12:45 Футбол Барселона готує трансфер Вейналдума 1772
12:29 Футбол Динамо вибрало транслятора на домашні матчі 2955 1
12:16 Футбол Реал підтвердив повернення Луніна 2020
11:59 Футбол Філіппов оцінив не виклик у збірну України 2418
11:46 Футбол Куман ввів нове правило у Барселоні 3523
11:29 Футбол Ювентус підготував для Суареса контракт на 30 млн євро 2108
11:17 Футбол Вернидуб: Отримав багато дзвінків, є над чим подумати 2748
11:10 Футбол Україна - Швейцарія: букмекери назвали фаворита гри 1289
10:57 Бокс Гірн назвав дату бою Усик – Чісора 2271
10:45 Футбол Де Йонг: У Барселоні хаос 2644
10:31 Футбол Іспанія втратила Асенсіо перед матчем зі збірною України 2677
10:15 Теніс Вільямс встановила рекорд US Open 2776
09:59 Блог Шахтар у десятці найтитулованіших команд світу XXI сторіччя 1003 1

Куман ввів нове правило у Барселоні

Сьогодні 11:46 3523 0
Рональд Куман повернув правило Гвардіоли
Куман ввів нове правило у Барселоні
#Куман, #Барселона

Джерело - isport.ua.

Головний тренер Барселони Рональд Куман ввів нове правило в систему клубних тренувань.

Про це повідомляє Sport.es.

Тепер футболісти першої команди повинні приїжджати на тренування за годину до її початку. Таке ж правило діяло при колишньому головному тренері Барселони Жузепі Гвардіолі. Однак з часом його наступники скасували цю норму.

Нідерландський фахівець вважає, що такі зміни повинні підвищити рівень дисциплінованості в команді.

Нагадаємо, Куман переконав Грізманна залишитися у Барселоні.

Коментарі ()