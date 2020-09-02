Куман ввів нове правило у Барселоні

Рональд Куман повернув правило Гвардіоли

Головний тренер Барселони Рональд Куман ввів нове правило в систему клубних тренувань.

Про це повідомляє Sport.es.

Тепер футболісти першої команди повинні приїжджати на тренування за годину до її початку. Таке ж правило діяло при колишньому головному тренері Барселони Жузепі Гвардіолі. Однак з часом його наступники скасували цю норму.

Нідерландський фахівець вважає, що такі зміни повинні підвищити рівень дисциплінованості в команді.

Нагадаємо, Куман переконав Грізманна залишитися у Барселоні.