Ювентус погодив контракт з Суаресом

Уругвайський форвард буде заробляти 10 млн євро на рік

Нападник каталонської Барселони і національної збірної Уругваю Луїс Суарес близький переходу в туринський Ювентус.

Про це повідомляє La Gazetta dello Sport.

Віцепрезидент туринців Павел Недвед провів зустріч з оточенням 33-річного футболіста, після чого почалися предметні переговори.

Під час зустрічі уругваєць погодив контракт з щорічною зарплатою в 10 мільйонів євро. У Барселоні форвард отримує 15 мільйонів.

У сезоні 2019/20 Суарес зіграв 28 матчів в чемпіонаті Іспанії і забив в них 16 голів.

Ювентус чекає, коли Суарес розірве контракт з каталонцями, щоб підписати його вільним агентом і не платити за трансфер.

Раніше повідомлялося, що Луїс Суарес не входить в плани нового тренерського штабу Барселони і хоче перейти в той же клуб, куди піде і Лео Мессі.