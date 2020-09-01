Відаль узгодив контракт з Інтером

Джерело - sport.ua.
Півзахисник Барселони Артуро Відаль узгодив умови контракту з Інтером.
Про це повідомляє La Gazetta dello Sport.
Угода розрахована на два роки із зарплатою в 6 мільйонів євро на рік.
Зараз агент 33-річного хавбека веде переговори з Барселоною з приводу розірвання контракту, щоб перейти в Інтер на правах вільного агента.
Відаль виступає за Барселону з літа 2018 року. Раніше чилієць вже виступав в Серії А в 2011-2015 роках за Ювентус.
Раніше повідомлялося, що Інтер вступив в переговори з агентом Відаля.