Відаль узгодив контракт з Інтером

Чилієць близький до повернення в Серію А

Півзахисник Барселони Артуро Відаль узгодив умови контракту з Інтером.

Про це повідомляє La Gazetta dello Sport.

Угода розрахована на два роки із зарплатою в 6 мільйонів євро на рік.

Зараз агент 33-річного хавбека веде переговори з Барселоною з приводу розірвання контракту, щоб перейти в Інтер на правах вільного агента.

Відаль виступає за Барселону з літа 2018 року. Раніше чилієць вже виступав в Серії А в 2011-2015 роках за Ювентус.

Раніше повідомлялося, що Інтер вступив в переговори з агентом Відаля.