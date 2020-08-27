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Інтер вступив в переговори з агентом Відаля

Сьогодні 11:33 396 0
Півзахисник Барселони може перебратися до міланського клубу
Інтер вступив в переговори з агентом Відаля
#Відаль, #Інтер

Джерело - sport.ua.

Наставник міланського Інтера Антоніо Конте хоче бачити в своїй команді 33-річного хавбека каталонської Барселони Артуро Відаля.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Переговори нерадзуррі з агентом чилійця вже розпочалися. Варто зазначити, що агент також представляє інтереси Алексіса Санчеса.

У минулому сезоні Відаль провів за Барселону 33 матчі в чемпіонаті Іспанії, забив 8 голів і віддав 2 гольові передачі.

Новий головний тренер Барселони Рональд Куман не розраховує на Відаля. Контракт чилійця розрахований до літа 2021 року.

Нагадаємо, Мессі запросив у ФІФА свій трансферний сертифікат.

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