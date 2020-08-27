Інтер вступив в переговори з агентом Відаля

Джерело - sport.ua.
Наставник міланського Інтера Антоніо Конте хоче бачити в своїй команді 33-річного хавбека каталонської Барселони Артуро Відаля.
Про це повідомляє Sky Sport Italia.
Переговори нерадзуррі з агентом чилійця вже розпочалися. Варто зазначити, що агент також представляє інтереси Алексіса Санчеса.
У минулому сезоні Відаль провів за Барселону 33 матчі в чемпіонаті Іспанії, забив 8 голів і віддав 2 гольові передачі.
Новий головний тренер Барселони Рональд Куман не розраховує на Відаля. Контракт чилійця розрахований до літа 2021 року.
Нагадаємо, Мессі запросив у ФІФА свій трансферний сертифікат.