Інтер вступив в переговори з агентом Відаля

Півзахисник Барселони може перебратися до міланського клубу

Наставник міланського Інтера Антоніо Конте хоче бачити в своїй команді 33-річного хавбека каталонської Барселони Артуро Відаля.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Переговори нерадзуррі з агентом чилійця вже розпочалися. Варто зазначити, що агент також представляє інтереси Алексіса Санчеса.

У минулому сезоні Відаль провів за Барселону 33 матчі в чемпіонаті Іспанії, забив 8 голів і віддав 2 гольові передачі.

Новий головний тренер Барселони Рональд Куман не розраховує на Відаля. Контракт чилійця розрахований до літа 2021 року.

Нагадаємо, Мессі запросив у ФІФА свій трансферний сертифікат.