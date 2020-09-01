Баварія хоче купити Бельєріна

Іспанський захисник може покинути Арсенал

Мюнхенська Баварія зацікавлена в придбанні захисника лондонського Арсенала Ектора Бельєріна.

Про це повідомляє Football London.

Баварії після повернення Альваро Одріосоли в Реал потрібен гравець, який зміг би конкурувати з Бенжаменом Паваром на правому фланзі оборони. На 25-річного Бельєріна також претендують ПСЖ і Ювентус.

Відзначимо, що в сезоні-2019/20 Бельєрін взяв участь в 15 матчах АПЛ і забив 1 гол. Його контракт з "Арсеналом" закінчується влітку 2023 року.

Раніше, Арсенал розірвав контракт із Мхітаряном.