Баварія хоче купити Бельєріна

Джерело - sport.ua.
Мюнхенська Баварія зацікавлена в придбанні захисника лондонського Арсенала Ектора Бельєріна.
Про це повідомляє Football London.
Баварії після повернення Альваро Одріосоли в Реал потрібен гравець, який зміг би конкурувати з Бенжаменом Паваром на правому фланзі оборони. На 25-річного Бельєріна також претендують ПСЖ і Ювентус.
Відзначимо, що в сезоні-2019/20 Бельєрін взяв участь в 15 матчах АПЛ і забив 1 гол. Його контракт з "Арсеналом" закінчується влітку 2023 року.
Раніше, Арсенал розірвав контракт із Мхітаряном.