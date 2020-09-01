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Манчестер Сіті відмовляється платити за трансфер Мессі

Сьогодні 12:56 1295 0
Трансфер Мессі у Манчестер Сіті може зірватися
Манчестер Сіті відмовляється платити за трансфер Мессі
#Мессі, #Барселона, #Манчестер Сіті

Джерело - tribuna.com.

У переході форварда Барселони Ліонеля Мессі в Манчестер Сіті виникли труднощі.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

"Місцяни" проаналізували всі фінансові витрати на трансфер. За підсумками оцінки було прийнято рішення, що перехід аргентинця за гроші неприйнятний для Сіті.

Англійський клуб буде готовий підписати Мессі тільки в тому випадку, якщо за трансфер не доведеться платити. Зарплата футболіста вже стане серйозним навантаженням для Манчестер Сіті.

Також англійці не хочуть ризикувати з фінансовим фейр-плей.

Раніше, Мессі відмовився від тренування з Барселоною.

Нагадаємо, Барселона погодилася продати Мессі в Манчестер Сіті.

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