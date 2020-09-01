Українець встиг побувати на перегляді в Русі

Волинь переглядає півзахисника Олександрії Євгена Протасова.

Про це повідомляє Sport Arena.

Раніше 23-річний українець встиг побувати на перегляді в Русі.

У минулому сезоні Протасов взяв участь в 7 матчах Олександрії у всіх турнірах і не відзначився результативними діями.

Волинь не зуміла пробитися в УПЛ за підсумками минулого сезону, після чого головним тренером команди був призначений Василь Сачко.

Новий сезон луцький клуб розпочне з домашнього матчу проти Кременя. Базова дата проведення стартового туру Першої ліги - 5 вересня.

Раніше, Олександрія переграла Кривбас у контрольному матчі.