Джерело - sport-kr.com.ua.
Волинь переглядає півзахисника Олександрії Євгена Протасова.
Про це повідомляє Sport Arena.
Раніше 23-річний українець встиг побувати на перегляді в Русі.
У минулому сезоні Протасов взяв участь в 7 матчах Олександрії у всіх турнірах і не відзначився результативними діями.
Волинь не зуміла пробитися в УПЛ за підсумками минулого сезону, після чого головним тренером команди був призначений Василь Сачко.
Новий сезон луцький клуб розпочне з домашнього матчу проти Кременя. Базова дата проведення стартового туру Першої ліги - 5 вересня.
Раніше, Олександрія переграла Кривбас у контрольному матчі.