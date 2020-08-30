 Олександрія переграла Кривбас у контрольному матчі | Футбол | Champion.com.ua
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Олександрія переграла Кривбас у контрольному матчі

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Олександрія переграла Кривбас у контрольному матчі
#Олександрія, #Кривбас

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30 серпня, відбувся контрольний матч ФК Олександрія - Кривбас (Кривий Ріг).

У першому таймі матчу гості вийшли вперед. Після перерви команди обмінялися забитими голами. Далі Банада зрівняв рахунок, а Безбородько вивів вперед Олександрію. Ковалець забив четвертий гол у ворота гостей. 

Контрольний матч
30 серпня 

Олександрія - Кривбас 4:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 15 ?, 1:1 - 54 Банада, 1:2 - 56 ? (пен), 2:2 - 72 Банада, 3:2 - 80 Безбородько, 4:2 - 87 Ковалець

Раніше, Шаран назвав амбітне завдання, яке поставив президент Олександрії.

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