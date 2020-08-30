Олександрія переграла Кривбас у контрольному матчі

Підопічні Шаран зробили камбек у матчі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30 серпня, відбувся контрольний матч ФК Олександрія - Кривбас (Кривий Ріг).

У першому таймі матчу гості вийшли вперед. Після перерви команди обмінялися забитими голами. Далі Банада зрівняв рахунок, а Безбородько вивів вперед Олександрію. Ковалець забив четвертий гол у ворота гостей.

Контрольний матч

30 серпня

Олександрія - Кривбас 4:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 15 ?, 1:1 - 54 Банада, 1:2 - 56 ? (пен), 2:2 - 72 Банада, 3:2 - 80 Безбородько, 4:2 - 87 Ковалець

Раніше, Шаран назвав амбітне завдання, яке поставив президент Олександрії.