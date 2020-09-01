Джерело - УАФ.
20-річний захисник Динамо Олександр Сирота покинув розташування збірної України.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
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Гравець приєднається до збірної України U-21.
"До самовіддачі та ігрових якостей Сашка у тренерського штабу немає жодних зауважень, однак, зважаючи на високу конкуренцію центрбеків у нинішньому складі головної команди, послуги Сироти більше потрібні молодіжній команді, до розташування якої оборонець прибуде сьогодні", - йдеться в повідомленні.
Молодіжна збірна України зіграє з Данією 4 вересня у кваліфікації на Євро-2021.
Раніше, Шевченко назвав найкращого гравця збірної України на зборах.