20-річний захисник Динамо Олександр Сирота покинув розташування збірної України.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

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Гравець приєднається до збірної України U-21.

"До самовіддачі та ігрових якостей Сашка у тренерського штабу немає жодних зауважень, однак, зважаючи на високу конкуренцію центрбеків у нинішньому складі головної команди, послуги Сироти більше потрібні молодіжній команді, до розташування якої оборонець прибуде сьогодні", - йдеться в повідомленні.