 Барселона планує покарати Мессі | Футбол | Champion.com.ua
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Барселона планує покарати Мессі

Сьогодні 14:28 2621 0
Барселона може покарати Ліонеля Мессі
Барселона планує покарати Мессі
#Мессі, #Барселона

Джерело - sport.ua.

Барселона не готова миритися з тим, що Ліонель Мессі відмовляється приїжджати на передсезонну підготовку і вимагає трансфер.

Про це повідомляє Marca

Клуб готується до серйозних штрафів для футболіста - аргентинець може втратити мінімум 25% зарплати за підсумками місяця.

При цьому керівництво не поспішає офіційно вводити санкції, щоб остаточно не розбити відносини з Мессі і умовити його залишитися в команді.

За рік до завершення контракту гравець повідомив клуб про бажання піти, а головним претендентом називають Манчестер Сіті. Каталонський клуб не готовий обговорювати трансфер і вимагає, щоб в контракті Ліонеля була активована клаусула в розмірі 700 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті відмовляється платити за трансфер Мессі.

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