Барселона може покарати Ліонеля Мессі

Барселона не готова миритися з тим, що Ліонель Мессі відмовляється приїжджати на передсезонну підготовку і вимагає трансфер.

Про це повідомляє Marca

Клуб готується до серйозних штрафів для футболіста - аргентинець може втратити мінімум 25% зарплати за підсумками місяця.

При цьому керівництво не поспішає офіційно вводити санкції, щоб остаточно не розбити відносини з Мессі і умовити його залишитися в команді.

За рік до завершення контракту гравець повідомив клуб про бажання піти, а головним претендентом називають Манчестер Сіті. Каталонський клуб не готовий обговорювати трансфер і вимагає, щоб в контракті Ліонеля була активована клаусула в розмірі 700 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті відмовляється платити за трансфер Мессі.