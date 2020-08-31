Мессі відмовився від тренування з Барселоною

Трансфер лідера каталонців вже готується

Нападник Барселони Ліонель Мессі відмовився брати участь в тренуваннях команди.

Про це повідомляє Marca.

Аргентинець 31 серпня пропустив перше тренування і заявив, що більше не вважає себе гравцем синьо-гранатових. Футболіст також оголосив, що не прибуде в розташування клубу до початку чемпіонату Іспанії.

Барселона все ще сподівається, що Мессі змінить рішення і приєднається до партнерів.

Згідно з контрактом, якщо нападник пропустить від 11 до 30 днів, то буде оштрафований у розмірі 25 відсотків від заробітної плати.

Раніше повідомлялося, що Барселона погодилася продати Мессі в Манчестер Сіті.